Sänger Mickie Krause zeigt erstmals seine Frau und Kinder

Auf der Bühne ist Mickie Krause (55) kaum zu bremsen. Doch sobald es um sein Privatleben geht, zieht der Ballermann-König eine klare Grenze. Seit Jahrzehnten schützt er seine Familie mit bemerkenswerter Konsequenz vor dem Blitzlicht der Öffentlichkeit. Seine Ehefrau Ute und die vier gemeinsamen Kinder blieben stets im Verborgenen – ein bewusstes Prinzip, das er nie infrage stellte. Doch nun hat der Schlagersänger dieses eiserne Regelwerk für einen außergewöhnlichen Anlass durchbrochen. Der Grund: Für die Eröffnung einer Schule in Kenia reiste Mickie nicht allein, sondern gemeinsam mit seiner Frau und drei seiner Töchter. Erstmals überhaupt tauchten sie dabei öffentlich an seiner Seite auf – festgehalten in einem Video von RTL.

Das Schulprojekt ist kein spontaner Einfall, sondern das Ergebnis eines tiefen persönlichen Engagements. In Zusammenarbeit mit der Stiftung "Fly & Help" von Reiner Meutsch finanzierte Mickie Krause einen nagelneuen Physik- und Chemieraum mit – für rund 58.000 Euro aus eigener Tasche. Bildung, so betont der Sänger, sei für ihn kein abstraktes Thema, sondern etwas, das er täglich in seinem eigenen Zuhause erlebt. Dass er seine Familie genau für diesen Anlass mit nach Mombasa nahm, war also kein Zufall, sondern eine bewusste Entscheidung. "Meine Kinder sind heute natürlich alt genug, um diese Entscheidung alleine zu treffen. Ich finde, das kann man mit 18, 19 schon und es ist meinen Töchtern halt eben auch wichtig, eventuell gesehen zu werden für den guten Zweck", so Mickie bei RTL. Sein jüngster Spross, der zehnjährige Sohn, blieb der Reise fern – er ist schlicht noch zu jung, um selbst über eine solche Entscheidung zu urteilen.

Seit 1991 sind Mickie und Ute ein Paar, seit 1999 verheiratet – eine Partnerschaft, die in der schnelllebigen Welt des Showgeschäfts ihresgleichen sucht. Die Familie lebt in einem kleinen Ort in der Nähe von Münster, auf Mallorca und Norderney. Während er über Jahre hinweg Abend für Abend auf Bühnen stand, war es Ute, die das Fundament zu Hause legte. "Meine Frau ist seit Beginn meiner Karriere dabei, sie ist quasi damit groß geworden. Ich musste ihr nie erklären, wenn ich Freitagabend unterwegs war und erst Sonntagnachmittag wiederkam – völlig fertig", erklärte Mickie einmal in einem seltenen privaten Interview mit Bunte. Dass sie nun gemeinsam in der Öffentlichkeit aufgetreten sind, wirkt daher nicht wie ein PR-Manöver, sondern wie ein aufrichtiges Statement: Hinter dem Partykönig vom Ballermann steht eine Familie, die trägt, stützt – und jetzt, wenn es wirklich zählt, auch sichtbar ist.

Getty Images Mickie Krause, Oktober 2022

Getty Images Mickie Krause und Malika Dzumaev, "Let's Dance"-Paar 2021

Getty Images Mickie Krause beim RTL Spendenmarathon in Hürth, November 2021