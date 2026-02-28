Formel-1-Star Charles Leclerc hat seine Alexandra geheiratet

Monaco erlebte heute eine heimliche Trauung: Formel-1-Star Charles Leclerc (28) hat seine Partnerin Alexandra Saint Mleux standesamtlich geheiratet. Nur wenige Monate nach der Verlobung verließen die beiden das Amt im Fürstentum, während Passanten und Fans die Frischvermählten mit ihren Handys filmten. In den Clips ist zu sehen, wie Charles und Alexandra Arm in Arm nach draußen treten und sich ein breites Lächeln schenken. Die kurzen Videos kursieren inzwischen auf Instagram und TikTok und sorgen dort für reichlich Aufmerksamkeit. Die Zeremonie fiel klein und still aus, doch der intime Moment mitten in Monaco blieb nicht unbemerkt und machte den besonderen Tag für viele Beobachter sichtbar.

Auch die Details des Tages fielen auf: Alexandra erschien in einem schlichten, schulterfreien, figurbetonten Kleid in Weiß. Charles setzte einen automobilen Akzent und fuhr seine frisch angetraute Frau in einem Ferrari nach Hause. Unter einem der Instagram-Videos kommentierte ein Fan: "Besonderes Auto für einen besonderen Tag". Dackel Leo, der treue Begleiter des Paares, war bei der Fahrt nicht dabei. Für Charles beginnt in wenigen Tagen die heiße Phase der neuen Saison: Am 6. März startet die Formel 1 in Australien. Seine Ehe ist damit pünktlich vor dem Auftakt offiziell besiegelt, während die Clips aus Monaco weiter im Netz die Runde machen.

Die Liebesgeschichte des Paares hatte im Herbst einen besonders romantischen Höhepunkt. Damals dekorierte Charles den Antrag mit einem Meer aus roten Rosen und unzähligen Kerzen und teilte die Bilder anschließend auf Instagram. Dackel Leo bekam dabei eine besondere Rolle und trug eine kleine Fliege samt Schild mit Heiratsbotschaft. Im Mittelpunkt stand zudem Alexandras Ring. Ein Experte des Schmuckhauses Angelic Diamonds bezeichnete ihn gegenüber Us Weekly als "raffinierte Interpretation eines klassischen Designs". Es handelt sich um einen oval geschliffenen Diamanten von geschätzten fünf bis sechs Karat auf einer Platinschiene. Sein Wert wird auf rund 455.000 Euro taxiert.

Imago Charles Leclerc und Alexandra Saint Mleux, Juli 2025

Imago Alexandra Saint Mleux, Charles Leclerc mit ihrem Hund Leo

Imago Alexandra de Saint-Mleux und Charles Leclerc, Dezember 2025