Wird Charles Leclerc etwa bald auf der ESC-Bühne performen?

Er bringt sich ins Spiel. Charles Leclerc (25) zählt zu den bekanntesten Gesichtern der Rennsport-Szene. Der Formel 1-Fahrer konnte bereits den ein oder anderen Erfolg auf der Rennstrecke verbuchen. Doch kann der gebürtige Monegasse weitaus mehr, als bei absolutem Höchsttempo um die Kurven zu sausen. In den sozialen Medien präsentierte er schon häufiger seine selbst komponierten Klavierstücke. Jetzt überrascht er mit einem kryptischen Post: Tauscht Charles die Rennpiste etwa gegen die große Bühne aus?

Auf einen Twitter-Beitrag von "Eurovox", der davon berichtet, dass Monaco am kommenden ESC teilnehmen könne, folgt prompt die Antwort des 25-Jährigen. Dieser kommentiert den Tweet einzig mit den Worten "ich bin bereit" und einem dazu passenden Mikrofon-Emoji. Teasert der Formel-1-Pilot damit etwa eine anstehende Musikkarriere an? Oder handelt es sich dabei eher um einen scherzhaften Kommentar? Es sei wohl ganz stark davon auszugehen, dass es sich dabei lediglich um einen Witz seinerseits handelt – obwohl der Sportstar bereits drei eigenen Songs veröffentlicht hat.

Auch die Fans des Rennfahrers sind überzeugt von seinem Musiktalent, wie die Kommentare auf seinem Social-Media-Profil zeigen. Doch finden diese an so ziemlich allem von Charles Gefallen. Seit seinem Wechsel zum Rennstall von Ferrari genießt er eine äußerst große Fangemeinde. Als seine private Adresse publik geworden war, hatte er seine Fans deswegen sogar via Instagram um Privatsphäre bitten müssen.

Charles Leclerc, Rennfahrer

Charles Leclerc, 2023

Charles Leclerc im Juli 2023

