Diese prominenten Frauen verliebten sich in Milliardäre

Emma Watson (35) sorgt aktuell mit einem neuen Mann an ihrer Seite für Aufsehen: In Mexiko-Stadt wurde die Schauspielerin bei einem innigen Kuss mit Gonzalo Hevia Baillères erwischt, dem Erben einer der reichsten Unternehmerfamilien Mexikos. Eine offizielle Bestätigung der Beziehung steht zwar noch aus, doch Emma reiht sich damit in eine ganze Liste von Stars ein, die einen wohlhabenden Partner an ihrer Seite haben. Von Hollywoodschauspielerinnen bis hin zu internationalen Topmodels – viele Prominente scheinen eine Vorliebe für gut betuchte Männer zu haben, wie Gala berichtet.

Eines der bekanntesten Beispiele ist Salma Hayek (59), die seit 2009 mit François-Henri Pinault verheiratet ist. Der französische Geschäftsmann steht an der Spitze des Luxusgüterkonzerns Kering, zu dem Marken wie Gucci und Saint Laurent gehören. Ihre Ehe gilt in Hollywood als eine der stabilsten überhaupt. Auch Miranda Kerr (42) führt eine glückliche Beziehung mit einem Milliardär: Das australische Model heiratete 2017 den Snapchat-Mitgründer Evan Spiegel (35). Gemeinsam haben die beiden drei Kinder und leben weitgehend abseits der Öffentlichkeit. Sängerin Camila Cabello (29) wiederum wird seit 2024 mit Henry Junior Chalhoub in Verbindung gebracht, einem libanesischen Erben aus dem Luxusgütersegment. Die beiden besuchten im vergangenen Jahr gemeinsam das Formel-E-Rennen in Monaco.

Emma wurde bereits in Courchevel in den französischen Alpen sowie in Punta Mita an der mexikanischen Küste mit Gonzalo gesehen, bevor die beiden zuletzt in Mexiko-Stadt fotografiert wurden. Gerüchten zufolge soll Emma in der Vergangenheit auch mit anderen wohlhabenden Männern liiert gewesen sein, darunter ein Tech-Milliardär, ein Cannabis-Unternehmer aus Kalifornien und der Sohn eines Mode-Milliardärs. Bestätigt hat die Schauspielerin diese Beziehungen jedoch nie. Nicht alle Verbindungen zwischen Prominenten und Milliardären halten allerdings ewig: Mariah Carey (56) war zeitweise mit dem australischen Unternehmer James Packer (58) verlobt, bevor die Beziehung endete. Auch Janet Jackson (59) trennte sich nach ihrer Ehe mit dem katarischen Geschäftsmann Wissam Al Mana (51), aus der ein gemeinsamer Sohn hervorging.

Emma Watson, Oktober 2025

Salma Hayek und François-Henri Pinault beim Filmfestival in Cannes 2024

Miranda Kerr und Evan Spiegel, Juni 2023