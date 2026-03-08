Katy Perry hat vor zwei Monaten mit dem Rauchen aufgehört

Katy Perry (41) hat eine wichtige Veränderung in ihrem Leben vorgenommen. Die Sängerin verriet ihren Fans jetzt auf Instagram, dass sie seit zwei Monaten komplett auf Nikotin verzichtet. "Habe vor zwei Monaten mit allem Nikotin aufgehört", schrieb die 41-Jährige in ihrer Story. Dazu teilte sie ein Foto eines Pfefferminz-Kaugummis mit Koffein, den sie als Alternative nutzt. Welche Nikotinprodukte Katy zuvor genau verwendet hatte, verriet sie zwar nicht, doch in der Vergangenheit hatte die "I Kissed a Girl"-Interpretin bereits offen über ihre Rauchgewohnheiten gesprochen.

Schon während ihrer Schwangerschaft mit Tochter Daisy hatte Katy ihre Lebensgewohnheiten grundlegend umgestellt. "Wenn man aufhört zu trinken und zu rauchen und anfängt, ein Baby zu kreieren, dann ist es, als würde dein ganzer Körper sagen: 'Danke, dass du mich für einen Tag mal nett behandelst'", erzählte sie 2020 in der Show "Fifi, Fev & Bryon". Nüchternheit war auch ein Thema, das sie gemeinsam mit ihrem Ex-Verlobten Orlando Bloom (49) anging. Die beiden hatten sogar einen Nüchternheitspakt geschlossen, bevor ihre Beziehung 2025 endete und Katy eine neue Liebe in Justin Trudeau (54) fand.

Balance scheint für Katy mittlerweile der Schlüssel zu ihrem Alltag als erfolgreicher Popstar und Mutter zu sein. Die "Teenage Dream"-Interpretin erzählte im Gespräch mit People, dass sie unter der Woche generell kaum Alkohol trinke, sich am Wochenende aber gelegentlich etwas gönne. Wichtig seien ihr vor allem diese bewussten "Reset-Momente", in denen sie Körper und Geist gezielt entlaste, um die Anforderungen von Tourleben, Studioarbeit und Familienalltag meistern zu können. Ihre aktuelle Entscheidung gegen Nikotin fügt sich damit nahtlos in eine längere Entwicklung ein, in der die Sängerin immer wieder bewusst an ihren Gewohnheiten feilt.

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im April 2024

Imago Sängerin Katy Perry und Ex-Premierminister Justin Trudeau beim Weltwirtschaftsforum 2026 in Davos