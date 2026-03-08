Bikini-Fotos: Jenny Elvers begeistert mit ihrer Strandfigur

Jenny Elvers (53) posierte auf Instagram in knappen Bikinis und erntet dafür begeisterte Reaktionen von ihren Fans. Der Hintergrund dieser Aufnahmen ist allerdings nicht nur Erholung pur. Wer Jenny kennt, weiß, dass sie selten einfach nur auf der faulen Haut liegt. "Das sind natürlich Originalbilder im Bikini aus meinem Urlaub in Asien. Ich war da zu Dreharbeiten für ein neues Format und habe dann noch ein paar Tage drangehängt", erklärte sie gegenüber RTL. Davor hatte sie gerade die zweite Staffel von Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel gedreht, bei der zwölf prominente Frauen in Kolumbien um ein Preisgeld von 50.000 Euro kämpfen. Von den Strapazen dieser Produktion ist ihr jedenfalls auf den Urlaubsfotos rein gar nichts anzumerken.

Was hinter der beeindruckenden Form steckt, ist kein Geheimnis: Jenny arbeitet konsequent an sich: "Mir geht es im Moment richtig gut und ja, bin ziemlich stolz auf meine aktuelle Form. Ich mache viel Sport und das sieht man, daher bin ich richtig fit. Ich mag es, mich wieder im Bikini zu sehen", sagte sie im Interview. Schon früher investierte Jenny viel in ihre Fitness – so ließ sie sich laut Berichten regelmäßig von einer privaten Fitnesstrainerin fordern und an ihre Grenzen bringen. Dieser Einsatz scheint sich ausgezahlt zu haben. Bereits im Herbst 2024 machte die Schauspielerin bei einem Event in Berlin deutlich, wie weit sie sich entwickelt hat: "Meine Figur ist jetzt besser als mit 20" – ein Satz, der zeigt, dass es ihr längst nicht mehr nur um Kilogramm auf der Waage geht. "Sich wohlfühlen, hat ganz viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Wenn du dich wohlfühlst, dann strahlst du das nämlich auch aus. Dann ist es egal, was du auf die Waage bringst", so Jenny damals zur Gala.

Jenny ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der deutschen Entertainmentwelt und in Realityshows, Filmen und Moderationen zu sehen. Neben ihrer Karriere steht für sie ihr Sohn im Mittelpunkt, über den sie in Interviews immer wieder liebevoll spricht. In der Vergangenheit war die Blondine offen mit persönlichen Höhen und Tiefen umgegangen und hatte auch schwierige Phasen wie ihren Kampf gegen die Alkoholsucht nicht verschwiegen. Umso mehr betont sie nun, wie sehr ihr ein aktiver Lebensstil und regelmäßiger Sport guttun. Für viele Fans macht gerade diese Mischung aus Offenheit, Lebenslust und neuer Fitness den besonderen Reiz der aktuellen Urlaubsbilder aus.

Instagram / jenny_elvers Jenny Elvers im Asienurlaub

RTL / Benno Kraehahn Der "Reality Queens"-Cast 2026

Getty Images Jenny Elvers bei der Tribute To Bambi Gala im September 2024