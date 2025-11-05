Charles Leclerc: So luxuriös ist der Mega-Verlobungsring

Charles Leclerc (28), der Star der Formel 1, hat seiner Partnerin Alexandra Saint Mleux einen Heiratsantrag gemacht und das auf besonders romantische Weise. Auf Instagram postete der 28-Jährige am Sonntag, dem 2. November, eine Reihe von Fotos, die den besonderen Moment festhalten. Alexandra präsentierte dabei stolz ihren Verlobungsring, einen oval geschliffenen Diamanten von fünf bis sechs Karat auf einer Platinschiene, dessen Wert auf rund 455.000 Euro geschätzt wird. Charles ergänzte den Antrag mit einem Meer aus Rosen, Kerzen und einer besonderen Rolle für den gemeinsamen Dackel Leo, der mit einer Fliege und einem Schild mit der Aufschrift "Dad wants to marry you" für einen besonderen Moment sorgte.

Für zusätzlichen Glamour sorgte der Ring selbst: Neil Dutta, Managing Director bei Angelic Diamonds, schätzte gegenüber dem Magazin Us Weekly das Schmuckstück auf fünf bis sechs Karat. "Alexandras Verlobungsring ist eine raffinierte Interpretation eines klassischen Designs", erklärte Dutta. Fotos zeigen das Paar, wie es sich mit Hund Leo küsst, sowie den stimmungsvoll dekorierten Ort des Antrags, an dem die Rosen ein Herz formten. Alexandra trug zu diesem Anlass ein zartes hellblaues Seidenkleid mit Spitzendetails und kombinierte es mit zarten Accessoires und dezentem Make-up. Charles wählte einen klassischen Look mit schwarzer Jacke und weißem Hemd. Unter den ersten Gratulanten befanden sich Prominente wie Nina Dobrev (36) und Charlie Puth (33), die ihre Freude über die Verlobung in den Kommentaren teilten.

Charles und Alexandra lernten sich im März 2023 bei der Paris Fashion Week kennen und traten wenig später gemeinsam in Wimbledon erstmals öffentlich auf. Seitdem begleitet die Influencerin und Model ihren Partner häufig an die Strecke, zuletzt feuerte sie ihn beim Grand Prix von Mexiko an. Alexandra tauchte zudem in der Netflix-Serie "Drive to Survive" auf – als Teil des privaten Umfelds, das den Sport aus nächster Nähe miterlebt. Dackel Leo ist längst Familienmitglied und war schon bei mehreren Rennwochenenden dabei. Im Netz teilen beide immer wieder kleine Alltagsmomente mit dem Vierbeiner, der nun auch bei der Verlobung eine ganz besondere Rolle hatte.

Charles Leclerc, 2023

Charles Leclerc, Rennfahrer

Charles Leclerc, Formel-1-Rennfahrer