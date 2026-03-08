So kommt Annika Jung aktuell mit der Schwangerschaft zurecht

Andrej Mangold (39) und Annika Jung erwarten aktuell ihren allerersten gemeinsamen Nachwuchs – und die werdende Mama kann sich über eine entspannte Schwangerschaft freuen. Wie die Influencerin jetzt im Promiflash-Interview verrät, geht es ihr aktuell wirklich sehr gut und sie hat kaum mit klassischen Schwangerschaftsbeschwerden zu kämpfen. Lediglich ein wenig Reflux und eine schnellere Müdigkeit als gewöhnlich machen sich bei ihr bemerkbar: "Aber insgesamt darf ich wirklich eine sehr schöne Schwangerschaft erleben, und dafür bin ich sehr dankbar."

Die Social-Media-Bekanntheit genießt diese besondere Zeit in vollen Zügen und kommt hervorragend mit den Veränderungen zurecht, die die Schwangerschaft mit sich bringt. "Ich komme sehr gut damit zurecht. [...] Natürlich verändert sich gerade vieles, aber die Vorfreude auf unser Baby ist riesig und überwiegt einfach alles", schwärmt die werdende Mama im Gespräch. Annika fügt hinzu: "Es ist ein unglaublich schönes Gefühl, zu wissen, dass da gerade ein kleines Leben heranwächst."

Wie Annika zudem verriet, ahnte sie zunächst alleine, dass sie schwanger sein könnte. Weil Andrej zu diesem Zeitpunkt jedoch beruflich im Ausland war, entschied sie sich, mit dem Test zu warten. "Sie hat ganz bewusst auf mich gewartet, bis ich wieder zurück bin, weil sie wollte, dass wir diesen besonderen Moment gemeinsam erleben. Das fand ich unglaublich schön und es bedeutet mir sehr viel", erinnerte sich der Ex-Bachelor im Gespräch mit Promiflash.

Anzeige Anzeige

Instagram / anniju__ Annika Jung, März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung