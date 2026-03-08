Dieser deutsche Star lehnte "Inglourious Basterds"-Rolle ab

Christoph Maria Herbst (60) hatte die Chance, bei Quentin Tarantinos (62) gefeiertem Kriegsfilm "Inglourious Basterds" mitzuwirken, lehnte diese jedoch ab. Der Stromberg-Darsteller wurde damals zu einem Vorsprechen für den Film eingeladen, entschied sich jedoch bewusst dagegen. "Das interessierte mich einfach nicht", erklärte er im Gespräch mit dem Magazin Filmstarts. Für die Produktion des Films, der während des Zweiten Weltkriegs spielt und von einer Söldnergruppe handelt, die den Nationalsozialisten ein Ende bereiten möchte, wurden zahlreiche deutschsprachige Schauspieler gecastet. Neben Til Schweiger (62), Daniel Brühl (47) und Sylvester Groth waren auch August Diehl (50), Sönke Möhring (53) und Alexander Fehling (44) Teil des Ensembles.

Der Schauspieler begründete seine Entscheidung damit, dass Hollywood für ihn kein erstrebenswertes Ziel sei. "Ich habe zu viele Kollegen gesehen, die versucht haben, nach Amerika zu gehen, und dann mit eingezogenem Schwanz zurückkehren mussten. Das ist nichts für mich", so Christoph. Er sehe seine Karriere fest in Deutschland verankert und vermisse nichts, wenn er hier bleibe. Von typischen Hollywood-Klischeerollen hält er ebenfalls wenig: "Ich habe keine große Lust darauf, in amerikanischen Filmen den komischen Kerl zu geben, der kein akzentfreies Englisch sprechen kann. Und in Sachen Nazis oder gar Hitler habe ich mich bereits mehr als ausreichend abgearbeitet."

Während Christoph also bewusst auf den Sprung nach Hollywood verzichtet, läuft seine Karriere in Deutschland seit Jahren konstant erfolgreich. Vielen Zuschauern ist er vor allem als zynischer Bürochef in der Kultserie "Stromberg" im Gedächtnis geblieben, dazu kommen zahlreiche Comedyformate, Hörbücher und Kinokomödien. Sein Privatleben hält er weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und zeigt sich nur selten auf roten Teppichen. Für ihn scheint vor allem entscheidend zu sein, im Beruf das zu tun, was sich richtig anfühlt – auch wenn das im Einzelfall bedeutet, eine prestigeträchtige Tarantino-Rolle bewusst auszuschlagen.

Imago Christoph Waltz in einer Szene aus "Inglourious Basterds"

Getty Images Christoph Maria Herbst bei der Premiere von "Stromberg – Wieder Alles Wie Immer" im Zoo Palast, Berlin, 1. Dezember 2025

PUBLIC ADDRESS/ActionPress "Inglourious Basterds" Hauptdarsteller