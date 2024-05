Charles Leclerc hüpft nach Formel-1-Sieg in Monaco ins Meer!

Charles Leclerc (26) drückt seine Freude auf ganz besondere Art aus! Der Rennfahrer sprang am Sonntag nach seinem Grand-Prix-Sieg in Monaco ins kalte Nass und tauchte in das Meer im Hafen ein. In voller Montur machte der Erstplatzierte einen gekonnten Kopfsprung. Auch seinen Teamchef wollte er an der lustigen Aktion teilhaben lassen und schubste Frederic Vasseur prompt in die Fluten. Der Moment wurde unter anderem in einem Video auf dem Onlineportal X festgehalten.

Vor allem die Fans auf der Social-Media-Plattform sind sichtlich begeistert von der Weise, auf die Charles seinen Sieg feiert. "Einwandfreier Tauchgang! Keine Ahnung, wie sein Hut auf dem Kopf geblieben ist!", schwärmt ein Bewunderer und ein weiterer kommentiert zudem: "Was für ein perfekter Sprung von Leclerc!" Für den monegassischen Ferrari-Fahrer ist dies der erste Grand-Prix-Heimsieg.

Neben seinem Talent für Rennsport ist der 26-Jährige übrigens auch musikalisch begabt: In der Vergangenheit präsentierte Charles bereits mehrfach seine Klavierkünste. Zuletzt teaserte der Formel-1-Star sogar an, dass er statt am Steuer zu sitzen, bald auf der Bühne des Eurovision Song Contests stehen könne. Bislang wurde aus dem vermeintlichen Scherz jedoch nichts.

Anzeige Anzeige

Getty Images Charles Leclerc, Formel-1-Fahrer

Anzeige Anzeige

MEGA Charles Leclerc, Formel-1-Fahrer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Charles' Sprung ins Wasser? Klasse! Ich finde seine Aktion sehr gelungen. Na ja. Das Ganze ist irgendwie unnötig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de