Drama pur: Hayden Panettiere verblüfft Fans mit neuem Look

Erst vor wenigen Monaten verabschiedete sich Hayden Panettiere (36) von ihrem langjährigen Platinblond und tauchte mit kräftigem Feuerrot auf. Jetzt ist der nächste Schwenk vollzogen: Auf Instagram zeigte sich die ehemalige "Nashville"-Darstellerin entspannt im Friseurstuhl, gold-blonde Strähnen, strahlendes Lächeln. Dazu schrieb sie: "Spaß, Lachen und gute Haartage." Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten – Follower überschlugen sich mit Komplimenten: "Du siehst so gut und gesund aus", schrieb eine Nutzerin, eine andere adelte den neuen Look als "goldenen Engel-Moment". Für Hayden ist das längst kein rein modisches Spielchen mehr, sondern ein sichtbares Zeichen für persönlichen Aufbruch.

Jahrelanger Substanzmissbrauch hinterließ auch körperliche Spuren – Hayden selbst schilderte gegenüber Women's Health schonungslos die Konsequenzen: "Mein Körper sagte einfach: 'Genug.' Mein Gesicht war geschwollen, ich hatte Gelbsucht. Meine Haare wurden dünn und fielen büschelweise aus." Seit 2021 ist sie nach eigenen Angaben clean, und seither erholt sich auch ihr Äußeres spürbar. Ihren Haaren tat zudem jahrelang auch der harte Alltag vor der Kamera nicht gut – Bleichmittel, Hitzestyling und stundenlange Arbeit unter Studiolichtern hinterließen sichtbare Schäden. Umso bemerkenswerter, wie strahlend das aktuelle Ergebnis wirkt. Neben den äußerlichen Veränderungen durchlebte Hayden auch innerlich turbulente Jahre. Nach dem plötzlichen Tod ihres Bruders im Februar 2023 – er starb mit nur 28 Jahren an einer unentdeckten Herzerkrankung – sprach sie offen über die überwältigende Wucht des Verlustes, den sie bis heute nicht verkraftet habe. Öffentlichen Gegenwind gab es zudem, als ein viral gegangenes Interview ihr einen Rückfall unterstellte – Vorwürfe, die sie selbstbewusst auf Instagram zurückwies.

In Gesprächen über ihre mentale Gesundheit betont die Amerikanerin immer wieder, wie sehr sich innere Belastung auch körperlich zeigen kann – etwa durch Schlafmangel, Erschöpfung oder eben Haarprobleme. Zuletzt war sie auch abseits des roten Teppichs Thema, als sie mit Krücken am Flughafen von Los Angeles gesehen wurde und dabei von Ex-Freund Brian Hickerson begleitet wurde. Umso genauer verfolgen Fans nun jede positive Veränderung und jede Portion Normalität im Alltag der Schauspielerin, sei es ein offener Talk über ihr Seelenleben, ein neues Projekt oder eben ein strahlendes Selfie aus dem Friseursalon.

Anzeige Anzeige

Instagram / haydenpanettiere Hayen Panettiere, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / haydenpanettiere Hayden Panettiere

Anzeige Anzeige

Getty Images Hayden Panettiere, Schauspielerin