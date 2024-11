Für 770.000 Euro: Charles Leclerc präsentiert neuen Ferrari

Von null auf hundert in 2,3 Sekunden: Für diesen Sportwagen müssen andere Millionäre betteln – Charles Leclerc (27) bekommt ihn direkt vor die Haustür geliefert. Für ganze 770.000 Euro Startpreis ist der neue Ferrari SF90 XX Stradale gelistet, wobei es für den Formel-1-Fahrer natürlich nicht bei der Basisausstattung bleibt. Der Ferrari-Händler zeigt in einem Video auf Instagram die Übergabe des Hybrid-Sportwagens an den 27-Jährigen höchstpersönlich. In einem Showroom wird das PS-Monster edel präsentiert, danach fährt ihn Charles direkt auf eine Spritztour aus.

Bei dem Wagen handelt es sich laut Ferrari um die erste straßenzugelassene Version der XX-Modelle. Genauer gesagt kann Charles ab jetzt mit 1030 PS legal durch die Straßen von Monaco flitzen. Sein eigenes Design bringt er natürlich auch mit rein, wie bei seinem Ferrari Daytona SP3 ziert die rot-weiße Flagge von Monaco in Kombination mit seiner Formel-1-Startnummer 16 den mattschwarzen Wagen. Ob der gebürtige Monegasse selbst bezahlt hat oder ihn von Ferrari so bekommt, ist unklar, er könnte ein Geschenk zu seinem 27. Geburtstag gewesen sein. Doch allein mit viel Geld bekommt nicht jeder diesen besonderen Ferrari – er ist auf nur 799 Coupés limitiert und erfordert somit gute Kontakte.

Dass Charles diese Kontakte hat, ist selbstverständlich, immerhin fährt er seit fünf Jahren für die Scuderia als einer der beliebtesten Fahrer in der Formel 1 und besitzt privat noch vier weitere Ferraris. Der Rennfahrer lebt seine Berufung und das scheint auch seinem Arbeitgeber nicht zu entgehen. Allein in dieser Rennsaison gewann er bisher drei Rennen – seinen Vertrag beim Ferrari-Team verlängerte er laut Motorsportmagazin.de bereits auf unbestimmte Zeit im Januar dieses Jahres. Doch dieses Mal gibt es eine große Änderung – er fährt gemeinsam in einem Team mit dem ursprünglichen Mercedes-Fahrer und siebenfachen Champion Lewis Hamilton (39).

Anzeige Anzeige

Getty Images Charles Leclerc, Formel-1-Fahrer

Anzeige Anzeige

Getty Images Pierre Gasly, Charles Leclerc und Lewis Hamilton, Formel-1-Fahrer

Anzeige Anzeige