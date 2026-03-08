So reagierte Andrej Mangold und Annikas Umfeld auf Baby-News

Andrej Mangold (39) und Annika Jung schweben im absoluten Babyglück – und nun ist auch klar, wie ihr engstes Umfeld auf die süßen Neuigkeiten reagiert hat. Der ehemalige Bachelor und die Influencerin erwarten ihr erstes gemeinsames Kind und sprechen im Gespräch mit Promiflash offen über die emotionalen letzten Wochen. Wie sie verraten, waren die Reaktionen ihres Umfelds auf die Baby-News überwältigend positiv. Zunächst teilten der einstige Bachelor und die Influencerin die frohe Botschaft nur mit ihren engsten Familienmitgliedern. "Für sie war das natürlich eine riesige Freude, schließlich werden sie Großeltern", erzählt Andrej im Interview.

Kurz vor der öffentlichen Verkündung informierten die werdenden Eltern dann auch ihre Freunde – teilweise per Videocall. Die Reaktionen auf die Schwangerschaftsnachricht hätten emotionaler kaum sein können. "Die Reaktionen waren durchweg unglaublich positiv und emotional", schwärmt der 39-Jährige im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "Freudentränen, Jubel, Herz-Emojis, Schreie vor Freude. Alles war dabei. Diese Momente zu sehen und zu teilen, war für uns sehr besonders." Besonders bewegend scheint für das Paar gewesen zu sein, die Freude ihrer Liebsten hautnah miterleben zu dürfen und diesen bedeutenden Lebensabschnitt mit ihnen teilen zu können.

Andrej und Annika durchleben eine aufregende Zeit. Der Moment, in dem sie von der Schwangerschaft erfuhren, war emotional – Annika wartete bewusst auf Andrej, um den Test gemeinsam zu machen, da dieser im Ausland war. "Sie hat ganz bewusst auf mich gewartet, bis ich wieder zurück bin, weil sie wollte, dass wir diesen besonderen Moment gemeinsam erleben. Das fand ich unglaublich schön und es bedeutet mir sehr viel", berichtete der Sportler gegenüber Promiflash. Als Andrej nach Hause kam, erzählte die Influencerin sofort, dass sie ein wichtiges Gespräch führen müssten. Gemeinsam machten sie zwei Schwangerschaftstests – beide waren positiv.

Getty Images Andrej Mangold und Aninka Jung, Juli 2025

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, März 2026

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jungs Schwangerschaftsverkündung