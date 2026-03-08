Christina Hänni hatte "kleinen Fahrradunfall" mit Tochter

Mehrere Tage lang hielt sich Christina Hänni (36) bedeckt und meldete sich kaum in der Öffentlichkeit. Dann der Erklärungspost auf Instagram: Die Profitänzerin zeigte sich mit bandagierter Hand und erläuterte, dass ein E-Bike-Sturz sie außer Gefecht gesetzt hatte. "Mir ging's die letzten Tage gar nicht mal so gut", so Christina. Aufgeschürfte Hände, ein gereizter Ellenbogen und ein geschwollener Oberschenkel – die Verletzungsliste war länger als zunächst erwartet. Besonders die Hand bereitete ihr Sorgen, denn diese schwoll stark an und verfärbte sich blau, sodass ein Arztbesuch unumgänglich wurde. "Glück im Unglück, es ist einfach nur eine Einblutung im Muskel", erklärte Christina erleichtert.

Ihr Mann Luca Hänni (31) kommentierte das Geschehen auf seine ganz eigene, nüchterne Art – laut Christina soll er gesagt haben, die Haut an ihrer Hand sehe aus "wie Hackfleisch". So unangenehm die eigenen Verletzungen auch waren – der eigentliche Schockmoment betraf nicht Christina selbst, sondern ihre knapp einjährige Tochter, die sich beim Unfall im Fahrradanhänger befand. Beim Sturz kippte das Fahrrad zur Seite. "Der Anhänger hinten mit der Kleinen... da ist nichts passiert. Ich bin umgekippt und der ist stehen geblieben." Die Kleine blieb körperlich unverletzt, hatte aber verständlicherweise einen gehörigen Schrecken. Pikant an der Geschichte: Christina ist alles andere als eine routinierte Radfahrerin. Laut eigener Aussage hatte sie zuletzt im Alter von neun Jahren auf einem Fahrrad gesessen – und stieg nun, Jahrzehnte später, direkt auf ein E-Bike um, ohne die nötige Übung mitzubringen. Das Ergebnis war der besagte Sturz.

Die Tänzerin, die bei Let’s Dance in dieser Staffel pausiert, kennt aus ihrem Job deutlich heftigere Blessuren. Allein in der Show brach sie sich zweimal den Fuß und einmal das Handgelenk. Auch von dem Sturz will sie sich nicht vom Radeln abbringen lassen. "Ich muss einfach Fahrradfahren lernen, ich muss besser darin werden", so Christina. Privat steht bei Christina und Luca derzeit ohnehin vor allem der Alltag mit ihrer kleinen Tochter im Mittelpunkt: Während der Musiker viel unterwegs ist, verbringt Christina viel Zeit zu Hause – ein neues Familienleben, auf das sich die beiden ganz offensichtlich eingestellt haben und das nun auch kleine Stolpersteine wie diesen Fahrradunfall mit sich bringt.

Instagram / christina.haenni Christina Hänni nach ihrem Fahrradunfall

Instagram / christina.haenni Luca und Christina Hänni mit ihrer Tochter im Dezember 2024

IMAGO / Bildagentur Monn Christina und Luca Hänni, April 2023