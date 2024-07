Charles Leclerc und Lewis Hamiltons Hunde haben Spiel-Date!

Die beiden Formel-1-Fahrer Charles Leclerc (26) und Lewis Hamilton (39) teilen neben ihrer Leidenschaft für schnelle Autos noch eine andere Liebe abseits der Rennstrecke – und zwar die für ihre Fellnasen! Während Lewis' englische Bulldogge namens Roscoe mit ihren elf Jahren in der Hundewelt bereits zu den alten Herren gehört, ist Charles' neues Familienmitglied Leo noch ein kleiner Welpe. Trotz ihres vollen Terminkalenders in der aktuellen Formel-1-Saison haben die beiden Rennfahrer Zeit gefunden, um sich gemeinsam mit ihren vierbeinigen Freunden zum Spielen zu verabreden. Lewis teilt einige Schnappschüsse auf Instagram, auf denen die beiden Herrchen auf einer Wiese mit ihren Hunden für die Kamera posieren und fröhlich herumalbern.

"Hundepapas", schreibt der Mercedes-Fahrer unter den Beitrag und seine sowie Charles' Fans sind wegen der süßen Fotos völlig aus dem Häuschen. "Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet!", kommentiert ein Follower und fügt seinen Worten einige weinende Emojis und Herzen hinzu. "Das ist das Beste, was aktuell im Internet zu sehen ist", schwärmt ein anderer Nutzer. In einem weiteren Kommentar heißt es: "Bitte, ich kann kaum ertragen, wie süß das ist! Schau, wie winzig Leo ist, und Roscoe ist so sanft." Ein Fan fordert die beiden dazu auf, nun auch ein Bild mit Simba zu posten und spielt dabei auf den Vierbeiner ihres Formel-1-Kollegen Pierre Gasly an.

In dieser Saison sind Lewis und Charles noch Teil verschiedener Rennställe. Das wird sich allerdings im nächsten Jahr ändern, denn nach mehr als zehn Jahren verlässt der multiple Weltmeister sein Team Mercedes-AMG Petronas Motorsport und wechselt zum italienischen Traditionsteam Scuderia Ferrari – dasselbe Team, für das auch sein Kollege Charles fährt. Frédéric Vasseur, der Teamchef der Scuderia, äußerte sich bereits im Mai gegenüber der römischen Zeitung La Repubblica zuversichtlich zu der neuen Fahrerkombination: "Sie sind sich in den vergangenen zwei Monaten schon etwas näher gekommen, es ist eine Trainingsphase, wie in den Flitterwochen."

Instagram / lewishamilton Lewis Hamilton und Charles Leclerc im Juli 2024

Getty Images Pierre Gasly, Charles Leclerc und Lewis Hamilton, Formel-1-Fahrer

