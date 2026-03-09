"Ghostbusters"-Star Jennifer Runyon ist mit 65 verstorben

Jennifer Runyon ist im Alter von 65 Jahren verstorben. Die Schauspielerin, die in dem Kultfilm "Ghostbusters - Die Geisterjäger" und der Sitcom "Charles in Charge" mitspielte, erlag am vergangenen Freitag, den 6. März, den Folgen einer Krebserkrankung. Ihre Freundin Erin Murphy gab die traurige Nachricht auf Instagram bekannt und teilte mit, dass Jennifer einen kurzen Kampf gegen den Krebs geführt habe. Die Familie bestätigte ihren Tod am Sonntag ebenfalls in einem bewegenden Social-Media-Beitrag. "Am vergangenen Freitag ist unsere geliebte Jennifer von uns gegangen. Es war ein langer und beschwerlicher Weg, der nun im Kreise ihrer Familie endete", heißt es darin. Man werde sie immer für ihre Lebensfreude und ihre tiefe Verbundenheit zu Familie und Freunden in Erinnerung behalten.

Jennifers Tochter Bayley, die ebenfalls als Schauspielerin tätig ist, teilte auf Social Media eine rührende Hommage an ihre verstorbene Mutter. Zu mehreren Bildern und Clips schrieb sie: "Alle meine besten Eigenschaften stammen von dir. Ich würde alles für einen weiteren Tag mit dir geben." In einem Kommentar betonte die Trauernde zudem: "Sie war der gütigste und mitfühlendste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Meine beste Freundin. Ich war nicht darauf vorbereitet." Unter den Beiträgen sammeln sich zahlreiche Kommentare, in denen Mitgefühl und Trauer zum Ausdruck gebracht wird.

Jennifer wurde besonders durch ihre Rolle in "Ghostbusters" von 1984 bekannt, in der sie eine Studentin verkörperte, die sich in einer ikonischen Szene mit Bill Murray (75) und Steven Tash einer paranormalen Untersuchung unterzog. Ihr Spielfilmdebüt hatte sie bereits 1980 in dem Slasher-Film "Goodnight - Die Nacht, als Knecht Blutbrecht kam" gegeben, danach folgten kleinere Rollen in Produktionen wie "Ein Colt für alle Fälle" und "Das turbogeile Gummiboot". Neben "Charles in Charge" hatte sie Gastauftritte in beliebten Serien wie "Mord ist ihr Hobby", "Magnum" und Beverly Hills, 90210. Nach dem Horrorfilm "Carnosaurus" im Jahr 1993 zog sie sich aus dem Schauspielgeschäft zurück, heiratete, bekam zwei Kinder und arbeitete als Lehrerin. Erst 20 Jahre später kehrte Jennifer vor die Kamera zurück und spielte in einigen Horrorproduktionen wie "Terror Tales" und "Bloodsucka Jones vs. The Creeping Death" mit.

Imago Jennifer Runyon, 1988

Imago Jennifer Runyon, Willie Aames, Scott Baio und Josie Davis bei der Hollywood Christmas Parade 2019 in Hollywood

Imago Jennifer Runyon, 1983

