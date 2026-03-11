Brittany Snows Verlobter überrascht sie mit Geburtstagsfeier

Brittany Snow (40) hat gestern ihren 40. Geburtstag in großem Stil gefeiert. Ihr Verlobter Hunter Moreno überraschte die Schauspielerin mit einem luxuriösen Dinner im Restaurant The Restaurant at Zero George in Charleston, South Carolina. Mit dabei waren auch ihre Co-Stars aus der Netflix-Serie "The Hunting Wives", darunter Malin Akerman (47), Evan Jonigkeit, Dermot Mulroney (62), Jaime Ray Newman, George Ferrier und Regisseurin Maggie Kiley. Die Serie befindet sich derzeit in den Dreharbeiten zur zweiten Staffel. Hunter plante die Feier größtenteils selbst, erhielt jedoch Unterstützung von Brittanys Schauspielkollegen Malin und Evan, wie Page Six berichtet.

Das Dinner fand in einem privaten Raum statt und die Gäste wurden mit einem mehrgängigen Menü von Küchenchef Vinson Petrillo verwöhnt. Auf der Speisekarte standen unter anderem Regiis Ova Kaviar, Austern und Margaret River Wagyu. Hunter kümmerte sich liebevoll um jedes Detail der Dekoration, von der meergrünen Farbgestaltung über die weißen Lilien bis hin zu den Duftkerzen mit Ozeanduft. Ein Insider erzählte dem Magazin: "Hunter war so süß und sie waren sehr liebevoll miteinander." Brittany und Hunter kamen sogar in einer Fahrradrikscha zum Restaurant. Die Pitch Perfect-Darstellerin zeigte sich begeistert von der Überraschung. "Ich hatte das schönste Wochenende in Charleston mit meiner 'Hunting Wives'-Familie", schrieb sie in ihrer Instagram-Story.

Brittany und Hunter sind seit 2024 zusammen und ein Jahr später stellte er ihr die große Frage. Das Paar hält seine Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, obwohl sie regelmäßig die Social-Media-Beiträge des anderen liken. Die Verlobung folgte drei Jahre nachdem Brittany ihre Scheidung von Tyler Stanaland (36) im Juli 2023 finalisiert hatte. Die beiden, die 2020 geheiratet hatten, gaben ihre Trennung im September 2023 nach zwei Ehejahren bekannt. Damals veröffentlichten sie ein Statement, in dem sie betonten, dass die Entscheidung "mit Liebe und gegenseitigem Respekt füreinander" getroffen wurde. Laut Quellen von Page Six sollen jedoch Spannungen wegen Tylers Teilnahme an der Netflix-Realityshow "Selling the OC" zur Trennung geführt haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brittany Snow bei den 83. Golden Globe Awards, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / brittanysnow Brittany Snow bei ihrer 40. Geburtstagsfeier, März 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Tyler Stanaland und Brittany Snow bei den Emmy Awards 2019