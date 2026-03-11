"Scary Movie" kehrt zurück: Der Trailer empört die Zuschauer

Nach 13 Jahren kehrt die Horrorparodie "Scary Movie" zurück auf die Leinwand – und sorgt schon jetzt für Aufregung. Paramount Pictures hat den ersten Trailer zu "Scary Movie 6" veröffentlicht, in dem erneut Anna Faris und Regina Hall sowie die Wayans-Brüder zu sehen sind. Im Clip werden mehrere aktuelle Horror-Erfolge wie "The Purge", "M3gan" und das Scream-Revival aufs Korn genommen. Doch eine Szene lässt die Gemüter im Netz hochkochen: Nachdem eine Figur niedergestochen wird und ein Passant ruft "Oh mein Gott, er hat sie abgestochen", antwortet das Opfer "Nicht 'sie'! Meine Pronomen sind they/them. Er hat them abgestochen!" Der Witz über geschlechtergerechte Pronomen wird von vielen Usern als transphob kritisiert.

Die umstrittene Szene war bereits vor der offiziellen Trailer-Veröffentlichung im Kino bei einer Vorführung von "Scream 7" gezeigt worden und verbreitete sich anschließend online. Besonders Schauspieler und Drehbuchautor Marlon Wayans (53) geriet ins Visier der Kritik. "Schon verrückt, wie Marlon Wayans sich zuletzt als Verfechter der LGBTQ+-Rechte inszeniert hat und der Trailer zum neuen 'Scary Movie' mit Transphobie beginnt", schrieb eine Person auf X. Andere verteidigten den Film jedoch und verwiesen darauf, dass Marlon selbst ein trans Kind hat. Auch wurde argumentiert, es handele sich lediglich um einen "abgedroschenen Pronomen-Witz", der bereits tausendfach überstrapaziert worden sei.

Für zusätzliche emotionale Diskussionen unter den Fans sorgte vor wenigen Wochen der Tod von Jayne Trcka, die als Miss Mann unvergessen bleibt. Die Bodybuilderin und Schauspielerin war im Dezember im Alter von 62 Jahren verstorben. Wie der Gerichtsmediziner des Bezirks San Diego laut TMZ bereits vor vier Wochen bestätigte, litt Jayne an schweren Herz-Kreislauf-Problemen, die durch einen Beinbruch und chronischen Alkoholkonsum verschlimmert worden waren. Der Tod der früheren "Scary Movie"-Darstellerin hatte viele bewegt, auch weil zunächst Unklarheit über die genaue Todesursache herrschte. Die Ermittler stuften ihr Ableben letztlich als Unfall ein, nachdem sie leblos in ihrer Küche gefunden worden war.

Imago Szenenbild aus "Scary Movie 6" mit Marlon Wayans als Shorty, Regina Hall als Brenda und Shawn Wayans als Ray

Imago Marlon Wayans als Shorty in "Scary Movie 6"

Imago Jayne Trcka bei der Premiere von "Scary Movie" im Loews Kips Bay Theatre in New York, 21. Juni 2000

