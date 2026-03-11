Trotz der Kritik: "Scream"-Reihe soll fortgesetzt werden

Neve Campbell (52) und Courteney Cox (61) sind mit "Scream 7" zurück auf der großen Leinwand und schlüpfen erneut in ihre Kultcharaktere Sidney Prescott und Gale Weathers. Der siebte Teil der Slasher-Reihe lief am 26. Februar in den deutschen Kinos an und erzählt die Geschichte von Sidney, die nach Jahren der Gewalt ein ruhiges Leben mit ihrer Familie fernab von Woodsboro aufgebaut hat. Doch ein neuer Ghostface-Mörder taucht auf und nimmt dieses Mal nicht Sidney, sondern deren Tochter ins Visier. Während Kritiker den Film laut der News-Plattform watson als "kreativ tot" und "abgedroschen" bezeichnen, zeigt sich ein anderes Bild an den Kinokassen: Allein bei den Vorpremieren spielte "Scream 7" 6,6 Millionen Euro ein und übertraf damit sogar den bisherigen Spitzenwert von "Scream 6" mit 4,8 Millionen Euro.

Der kommerzielle Erfolg scheint Kevin Williamson (60) und die Hauptdarstellerin bereits zu weiteren Überlegungen anzuregen. In einem Interview mit dem Portal Deadline verrieten die beiden, dass sie sich bereits Gedanken über "Scream 8" gemacht haben. "Wenn man um drei Uhr morgens am Set sitzt, fragt man sich: 'Worum würde es in 'Scream 8' gehen?' Und dann fängt man einfach an, zu brainstormen", erklärte der Schöpfer und Drehbuchautor des ersten Films. Dabei sei vor allem Neve mit wertvollen Ideen gekommen. Ob die Pläne tatsächlich umgesetzt werden, hänge aber von den Fans ab. "Wenn der Film gut ankommt und die Leute ihn sehen wollen, sind wir für die Fans da. Wenn sie ihn wollen, bekommen sie ihn auf jeden Fall", so Kevin.

Die "Scream"-Reihe startete 1996 und gehört damit zu den langlebigsten Horror-Franchises überhaupt. Neve wurde durch ihre Rolle als Sidney zum Inbegriff des "Final Girl" und spielte die Figur in fast allen Teilen – nur den sechsten Teil hatte sie ausgelassen, nachdem es zu Unstimmigkeiten über die Bezahlung gekommen war. Für ihre Rückkehr in "Scream 7" konnte sie sich nun durchsetzen und soll einen Deal über fast 6 Millionen Euro abgeschlossen haben, während ihre Kollegin Courteney, die seit dem Original die Reporterin Gale verkörpert, rund 1,7 Millionen Euro erhalten haben soll. Drei Jahrzehnte nach dem ersten Film scheint das Kapitel für beide noch lange nicht beendet zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Maske aus dem Film "Scream" bei der Vorstellung von "Scream VI" in Sydney

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Williamson 2022 bei der "Barbara Berlanti Heroes"- Gala in Santa Monica

Anzeige Anzeige

Imago Neve Campbell als Sidney Prescott und Courteney Cox als Gale Weathers in "Scream" (2022)