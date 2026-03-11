Von den Anfängen bis heute: Das ist Sarah Engels' Karriere

Sarah Engels (33) hat sich mit ihrem Song "Fire" beim deutschen Vorentscheid am 28. Februar durchgesetzt und wird Deutschland beim 70. Eurovision Song Contest am 16. Mai in Wien vertreten. Die Sängerin, die 2011 durch DSDS bekannt wurde, konnte sich dabei gegen ihre Konkurrenz durchsetzen, nachdem sich das Publikum im letzten Abstimmungsprozess für die Kölnerin entschieden hatte. Der Track "Fire" soll Frauen darin bestärken, ihren eigenen Träumen zu folgen. Während viele Fans ihr gratulierten und den Song lobten, gibt es auch kritische Stimmen: Einige bemängeln, dass "Fire" dem ESC-Song "Fuego" aus Zypern zu sehr ähneln würde, der es 2018 ins Finale des Musikwettbewerbs geschafft hatte.

Privat läuft es bei der 33-Jährigen ebenfalls gut. Seit 2020 ist Sarah mit dem Ex-Fußballer Julian Engels (32) zusammen, der seinen bürgerlichen Namen Büscher bei der Hochzeit 2021 ablegte und den gemeinsamen Nachnamen Engels annahm. Julian hängte seine Karriere als Fußballer nach mehreren Verletzungen an den Nagel und kümmert sich nun um Familienangelegenheiten. Wie Sarah einst verriet, betreut er "einen Großteil der Projekte im Bereich Social Media, Geldanlagen, Geschäftsideen und unsere ehrenamtlichen Aufgaben". Die beiden haben eine gemeinsame Tochter namens Solea, die im Dezember 2021 zur Welt kam.

Aus ihrer früheren Ehe mit Pietro Lombardi (33), den sie ebenfalls bei "DSDS" kennengelernt hatte, stammt Sarahs erster Sohn Alessio, der im Juni 2015 geboren wurde. Fünf Jahre waren die beiden ein Paar, drei davon verheiratet, bevor sie sich 2016 trennten und 2019 scheiden ließen. Alessio kam mit einem angeborenen Herzfehler auf die Welt, was die Zeit nach der Geburt für das einstige Paar schwierig machte. Mit ihrem bevorstehenden Auftritt beim ESC in Wien steht Sarah nun vor einer neuen Herausforderung ihrer Karriere, die sie unter anderem durch Auftritte bei Let's Dance, Das große Promibacken und verschiedenen Doku-Soaps mit Pietro aufgebaut hat. Laut dem Vermögen Magazin wird ihr Kontostand auf zwei Millionen Euro geschätzt.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Februar 2026

Anzeige Anzeige

SWR/EBU Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Julian und Sarah Engels, Dezember 2024