Provokanter Appell: Chelsea Handler wirbt für Sterilisation

Chelsea Handler (51) hat auf Instagram für Aufsehen gesorgt, als sie sich oben ohne in einem Video zu Wort meldete. Die 50-Jährige nutzte die Aufnahme, die sie im Bett zeigt, während sie ihre Brüste mit den Händen bedeckt, um eine klare Botschaft an die Männerwelt zu senden. Die Komikerin forderte Männer dazu auf, sich einer Vasektomie zu unterziehen, anstatt die Verantwortung für Verhütung ausschließlich bei Frauen zu belassen. "Als Frau mit natürlichen Brüsten – nicht, dass das hier etwas zur Sache tut – ist es an der Zeit, Vasektomien in Betracht zu ziehen", erklärte sie in dem Clip. Dabei beschrieb sie den Eingriff mit den Worten: "Ein Schnitt, und das war's!"

In ihrem Appell kritisierte Chelsea, dass Frauen seit jeher die Hauptlast der Verhütung tragen würden. Sie erinnerte daran, wie oft Frauen Sätze wie "Ein Kondom fühlt sich nicht so gut an" oder "Kannst du nicht einfach die Pille nehmen?" hören müssten. Auch die verfügbaren Verhütungsmethoden für Frauen seien problematisch: Das Einsetzen einer Spirale fühle sich an "wie eine Mausefalle in deiner Gebärmutter", und hormonelle Mittel seien ebenfalls keine gute Alternative. "Frauen haben es satt, Männern ständig nachzugeben, besonders im Bett", stellte die Moderatorin klar und fügte hinzu: "Also reißt euch zusammen, Männer." Der Post stieß in den Kommentaren auf viel Zustimmung. Schauspielerin Haley Lu Richardson (31) schrieb: "Du veränderst damit buchstäblich die Welt." Auch Ashley Benson (36) und Joey King (26) reagierten, wobei Joey die Komikerin als "meine Königin" betitelte.

Chelsea blickt auf über 20 Jahre im Showgeschäft zurück und ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Die Moderatorin positioniert sich seit einiger Zeit verstärkt zu Themen rund um weibliche und reproduktive Selbstbestimmung und macht auch private Aspekte ihres Lebens öffentlich zugänglich. So ist bekannt, dass sie unverheiratet und kinderlos ist. In der Vergangenheit hatte sie zudem offen über ihre beiden Abtreibungen im Alter von 16 Jahren gesprochen und setzt sich seither für die Rechte von Frauen ein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chelsea Handler, Komikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Chelsea Handler bei den Critics' Choice Awards am 4. Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Chelsea Handler im Mai 2021