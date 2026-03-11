Kristen Bell will Urin trinken: Dr. Mike enthüllt Geheimnis

Kristen Bell (45) hat sich mit einer ziemlich ungewöhnlichen Frage an Dr. Mikhail Varshavski gewandt, der im Internet besser unter dem Namen Dr. Mike bekannt ist. Die Schauspielerin schrieb dem Online-Arzt eine Nachricht, weil sie ernsthaft überlegte, ihren eigenen Urin zu trinken. Wie Dr. Mike jetzt im Podcast "The Basement Yard" verriet, kontaktierte ihn Kristen, um sich nach den möglichen Risiken und Vorteilen dieser ungewöhnlichen Praxis zu erkundigen. Der Grund für ihre Anfrage: Eine Freundin von ihr hatte angeblich selbst damit begonnen, ihren eigenen Urin zu trinken, und die "Frozen"-Synchronsprecherin wollte wissen, ob das tatsächlich eine gute Idee sei.

Im Gespräch mit den Podcast-Hosts Joe Santagato und Frank Alvarez enthüllte Dr. Mike zum ersten Mal öffentlich den Namen der prominenten Person hinter dieser Anfrage. "Kristen Bell, ich kann nicht glauben, dass du wirklich in Betracht gezogen hast, Urin zu trinken!", sagte er. Der Arzt stellte klar, dass es sich bei der Namensnennung nicht um eine Verletzung der ärztlichen Schweigepflicht handle, da keine offizielle Arzt-Patienten-Beziehung bestehe. Wie sich herausstellte, war die ganze Geschichte das Ergebnis eines Streichs: Kristens Co-Star Justine Lupe (36) hatte sie glauben lassen, dass sie tatsächlich ihren eigenen Urin trinke, wie Just Jared berichtet.

Kristen selbst hatte die Geschichte bereits einige Monate zuvor in einem Podcast ihres Ehemanns Dax Shepard (51) angesprochen, allerdings ohne Dr. Mike beim Namen zu nennen. "Ich sagte: 'Ich habe eine Freundin, die ihren eigenen Urin trinkt. Was sind die Risiken beziehungsweise Vorteile davon? Hast du etwas darüber gehört?'", erinnerte sie sich an ihre Nachricht. Dr. Mike habe ihr daraufhin geantwortet: "Nun, ehrlich gesagt, ich denke, es klingt verrückt, aber ich glaube nicht, dass es ihr schaden würde." Kristen und Dax sind seit 2013 verheiratet und haben zusammen zwei Kinder.

Getty Images Kristen Bell bei der Premiere von „Nobody Wants This“, in Los Angeles 2025

Getty Images Justine Lupe bei den 83. Golden Globe Awards in Beverly Hills, Januar 2026

Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell bei der Time100 Gala im April 2025