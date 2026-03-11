Krasse Veränderung: Barbie Ferreira zeigt ihre Bauchmuskeln

Barbie Ferreira (29) hat bei der Paris Fashion Week für einen echten Wow-Moment gesorgt. Die Schauspielerin und das Model besuchten die Show von Jean Paul Gaultier (73) und zogen dabei in einem schwarzen Kleid mit gewagten Cut-Outs und durchsichtigen Details alle Blicke auf sich. Das langärmlige Kleid betonte ihre Kurven und zeigte durch einen großen Ausschnitt im Bauchbereich ihre durchtrainierten Bauchmuskeln. In einem kurzen Clip, der auf X die Runde macht, posiert Barbie selbstbewusst vor weißen Vorhängen für die Kamera, legt ihre Hände in die Hüften und dreht sich, um das Kleid aus verschiedenen Winkeln zu präsentieren. Ihre langen brünetten Haare fielen in sanften Wellen über ihre Schultern, während sie auf minimale Accessoires setzte, um das Statement-Outfit in den Mittelpunkt zu rücken.

Die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten. "Wer ist diese Frau?", fragte ein User verblüfft in den Kommentaren. "Sie sieht gut aus", schrieb ein anderer, während ein weiterer Fan schwärmte: "Ich liebe ihre Bauchmuskeln." Andere zeigten sich jedoch gespalten über Barbies deutlich schlankere Erscheinung. "Warum werden alle meine Vorbilder dünn? Du hast mir Selbstvertrauen gegeben und ich habe angefangen, meinen Körper zu lieben", schrieb ein Fan enttäuscht. Einige Nutzer spekulieren seit Monaten, dass die Schauspielerin möglicherweise ein Abnehmmittel wie Ozempic verwendet haben könnte, wie es einige Prominente bereits offen zugegeben haben. Barbie selbst hat sich zu den Spekulationen bisher nicht geäußert.

Nach ihrem Ausstieg aus der HBO-Serie Euphoria machte Barbie im Oktober 2025 ihr Debüt bei der Victoria's Secret Fashion Show. Insider hatten zuvor berichtet, dass die 29-Jährige abnehmen wollte, um ihre Karriere neu auszurichten. "Sie hat einen so starken Drang, in der Branche erfolgreich zu sein, und ist unglaublich talentiert", verriet eine Quelle gegenüber Daily Mail. Ein weiterer Insider erklärte, dass Barbie ihre Schauspielchancen erweitern wolle und bereit sei, alles zu tun, um erfolgreich zu sein. Die Aufmerksamkeit, die ihre Verwandlung ihr gebracht hat, soll sie jedenfalls genießen.

X.com / Popbase Barbie Ferreira, Schauspielerin

Instagram / barbieferreira Barbie Ferreira im Juli 2024

Getty Images Barbie Ferreira, Schauspielerin