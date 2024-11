Antonia aus Tirol sagt Konzerte wegen Not-OP ihres Papas ab

Schock für Antonia aus Tirol (44): Ihr Vater musste operiert werden. Wie die Schlagersängerin, die mit bürgerlichen Namen Sandra Stumptner heißt, gegenüber dem österreichischen Portal Heute erklärt, sei sie wegen Auftritten auf Mallorca gewesen, als sie den besorgniserregenden Anruf erhielt: "Ich bin zusammengebrochen, es hat mir so den Boden unter den Füßen weggezogen." Ihr Vater Rudolf sei in eine Klinik in Linz in Österreich gebracht worden, wo er am Herzen notoperiert werden musste. Sechs Stunden haben die Ärzte um sein Leben gekämpft. "Ich hatte keine Möglichkeit, vor der Operation rechtzeitig mit einem Flieger bei ihm zu sein. Es war so schlimm für mich", schildert die Musikerin.

Ihr Vater, zu dem die 44-Jährige ein sehr enges Verhältnis hat, war erst im Oktober bei einem ihrer Konzerte in Polen dabei gewesen und schien gesund. Doch dann musste er plötzlich wegen starker Schmerzen in der Brust, hohem Blutdruck und Atemnot ins Krankenhaus eingeliefert und notoperiert werden. Mehrere Tage musste der 70-Jährige auf der Intensivstation verbringen und durfte das Krankenhaus erst kürzlich verlassen. Jetzt kümmert sich Sandra zu Hause in Österreich um ihn. Ihre kommenden Konzerte und Tour-Stopps hat sie abgesagt. "Ich weiß, meine Fans werden diese Entscheidung verstehen, und die Konzerte werden nachgeholt", betont sie.

Für ein letztes Konzert flog die Österreicherin sogar noch einmal nach Mallorca – auf Wunsch ihres Vaters hin: "Mein Papa wollte das so. Er wollte auch nicht, dass ich meine Fans im Stich lasse." Jetzt widme sie sich aber ganz seiner Pflege und Genesung. Sandra alias Antonia aus Tirol ist seit vielen Jahren eine feste Größe in der Schlagerwelt. Sie erlangte Anfang der 2000er Jahre mit Hits wie "Antonia aus Tirol" und "1000 Träume weit (Torneró)" große Popularität.

Walter Pernkopf / picturedesk.co Sängerin Antonia aus Tirol

ActionPress Antonia aus Tirol im November 2019

