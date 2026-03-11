Warum Princess Andre wegen Katie niemandem mehr vertraut

Princess Andre (18) hat in ihrer ITV-Show "The Princess Diaries" offen über ihre Schwierigkeiten in Sachen Liebe gesprochen und dabei ein überraschendes Geständnis gemacht. Die 18-Jährige erklärte während eines Ausflugs mit Heidi, der Tochter von Kerry Katona (45), dass sie aufgrund der Erfahrungen ihrer Mutter Katie Price (47) mit Männern niemandem mehr vertraue. "Ich denke an meine Mutter – sie hatte so viele Leute, die ihr Unrecht getan haben. Das ist ein Augenöffner, und deshalb bin ich auf der Hut", sagte Princess in der zweiten Staffel ihrer Reality-TV-Show. Die Tochter des Sängers Peter Andre (53) machte deutlich, dass sie aktuell keine neue Beziehung wolle und erst einmal selbstbewusster werden müsse, bevor sie sich wieder auf jemanden einlasse.

Besonders belastend empfindet Princess offenbar auch das gesteigerte Interesse von Menschen, die plötzlich ihre Freundschaft suchen. "Ich vertraue niemandem", gab sie zu und führte aus: "Seitdem die Leute wissen, dass ich für die zweite Staffel filme, haben mir viele geschrieben: 'Lass uns abhängen' oder 'Wir sollten Freunde sein'. Ich will keine Freunde wie diese." Die 18-Jährige betonte, dass es schon etwas sehr Besonderes sein müsste, damit sie sich wieder auf eine Beziehung einlasse und diese auch öffentlich machen würde. Ihre Vorsicht sei maßgeblich davon geprägt, dass ihre Mutter im Laufe der Jahre immer wieder von Männern enttäuscht worden sei.

Katies turbulentes Liebesleben war über die Jahre hinweg häufig in den Schlagzeilen. Das Model war zweimal verlobt, bevor sie Peter heiratete, mit dem sie zwei gemeinsame Kinder hat – Princess und Junior. Nach der Trennung von Peter folgten weitere Beziehungen und Verlobungen, darunter Ehen mit Alex Reid (50) und Kieran Hayler (38). Kürzlich sorgte Katie erneut für Aufsehen, als sie sich mit Lee Andrews verlobte und ihn kurz darauf heiratete – nur wenige Wochen nach dem Ende ihrer Beziehung mit JJ (24) Slater. Princess und Junior erfuhren von der Hochzeit ihrer Mutter lediglich über eine Nachricht in einem Familien-Gruppenchat. "Mama ist sehr impulsiv, aber das ist Impulsivität auf einem ganz anderen Level", sagte Princess gegenüber The Sun. Beide Kinder betonten jedoch in der Sendung "This Morning", dass sie ihre Mutter unterstützen würden, solange sie glücklich sei.

Instagram / katieprice Katie Price und Princess Andre im November 2023

Imago Princess Andre bei den Beauty Awards 2025 in London

Getty Images Katie Price und Peter Andre