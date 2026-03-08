Katie Price geht juristisch gegen Enthüllungen über Lee vor

Katie Price (47) zieht jetzt offenbar alle Register: Die Reality-TV-Bekanntheit soll laut Mirror Anwälte eingeschaltet haben, um gegen neue Enthüllungen über ihren Ehemann Lee Andrews vorzugehen. Hintergrund sind öffentliche Aussagen von Lees Ex-Verlobter Alana Percival, die dem Dubai-Unternehmer vorwirft, ihr unter anderem ein "einschüchterndes" und "entwürdigendes" WhatsApp-Video geschickt zu haben. Eine Quelle schildert dem Blatt: "Katie ist gedemütigt durch die Gerüchte, aber sie will unbedingt beweisen, dass Alana falschliegt, und sie wird alles tun, was sie kann." Das Model soll deshalb prüfen lassen, wie es juristisch gegen weitere öffentliche Anschuldigungen vorgehen kann.

Dieselbe Quelle erklärt weiter: "Sie steht zu ihrem Ehemann, dass er nicht die Art von Person ist, als die Alana ihn hinstellen will. Katie wird Anwälte einschalten, um sie zum Schweigen zu bringen, das lässt sie sich nicht gefallen." Parallel kursieren Berichte, Lee habe entgegen früherer Behauptungen nicht in einer 36-Millionen-Pfund-Villa in Dubai gelebt, sondern vor der Hochzeit mit seinem Vater in einem eher schlichten Bungalow gewohnt. Katie hatte nach früheren Vorwürfen von Ex-Partnerinnen, ihr Mann sei ein "Lügner" und "Betrüger", erklärt, sie habe Beweise für seinen angeblichen Reichtum.

Trotz der Kritik zeigen Katie und Lee nach außen hin demonstrative Verbundenheit. So ließ sich der Geschäftsmann den Namen von Katies Sohn Harvey auf die linke Hand tätowieren, neben einem Froschmotiv – Harveys Lieblingstier. Das soll ein Zeichen seiner Loyalität gegenüber der Familie sein, auch wenn er Katies ältesten Sohn bislang noch nicht persönlich getroffen haben soll. Alana behauptete gegenüber dem Mirror zudem, sie habe selbst mit Katie telefoniert, nachdem die frischgebackene Ehefrau sie über eine gemeinsame Bekannte kontaktiert habe. "Sie sagte: 'Ich weiß nicht, was ich glauben soll'", schilderte Alana und will der Realitydarstellerin angeboten haben, Beweise für ihre Vorwürfe zu zeigen.

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeandrews Katie Price und Lee Andrews

Anzeige Anzeige

Imago Katie Price, britische Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr Ehemann Lee