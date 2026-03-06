Geheimes Telefonat: Zweifelt Katie Price an Ehemann Lee?

Katie Price (47) soll sich in einem geheimen Telefonat an die Ex-Verlobte ihres Ehemannes Lee Andrews gewandt haben. Alana Percival berichtet gegenüber der Daily Mail von dem überraschenden Anruf, bei dem das britische Erotikmodel ihr gegenüber Zweifel an der frisch geschlossenen Ehe geäußert haben soll. "Katie hat mich über einen Freund kontaktiert. Wir haben telefoniert. Sie sagte: 'Ich weiß nicht, was ich glauben soll'", erklärt Alana. Die ehemalige Partnerin von Lee warnt Katie eindringlich vor dem Geschäftsmann und behauptet, er habe zahlreiche Menschen betrogen und verfüge nicht über das Vermögen, das er vorgebe zu besitzen.

Alana wirft Lee vor, Katie in ein Netz aus Lügen verstrickt zu haben und sie systematisch zu manipulieren. "Das Problem ist, dass Lee mich als die verrückte Ex dargestellt hat. Ich verstehe das, weil ich sehen kann, in was Katie hineingezogen wurde und wie er an ihr arbeitet. Sie ist in seine Lügen verstrickt. Sie will nicht wie eine Idiotin aussehen", so Alana weiter. Sie habe Katie angeboten, ihr Beweise zu zeigen und sich persönlich mit ihr zu treffen. Besonders brisant: Lee soll Katie auf genau die gleiche Weise einen Heiratsantrag gemacht haben wie zuvor seiner Ex-Verlobten, nur wenige Monate bevor er und Katie den Bund fürs Leben schlossen.

Öffentlich verteidigt Katie ihre Beziehung zu Lee jedoch vehement. In einem wütenden Statement auf Instagram attackierte sie Alana scharf und kündigte sogar an, ein Kind mit Lee bekommen zu wollen. "Ich weiß, dass Ablehnung sich nicht schön anfühlt und ich bin mit dem Mann verheiratet, den du willst und nie wieder haben wirst. Deine ständigen Lügen und Beleidigungen zeigen klar, wie verbittert du bist", schrieb Katie. Die fünffache Mutter betonte zudem, weiterhin selbstständig zu sein und sich nicht auf einen Mann zu verlassen.

Instagram / katieprice Katie Price, Februar 2026

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

Instagram / katieprice Reality-TV-Bekanntheit Katie Price, März 2026