Im Ehe-Chaos: Katie Price auf Shopping-Tour mit Sohn Harvey

Katie Price (47) wurde am Mittwoch beim Erledigen von Besorgungen in Brighton gesichtet – und zwar in Begleitung ihres Sohnes Harvey. Auf Fotos, die der Daily Mail vorliegen, schlenderte Katie Hand in Hand mit dem 23-Jährigen, den sie mit ihrem Ex Dwight Yorke (54) hat, durch die Straßen und schien dabei bester Laune zu sein. Sie trug einen übergroßen weißen Pullover mit passender Jogginghose und hatte eine Tasche von Marc Jacobs (62) bei sich. Währenddessen befindet sich ihr Ehemann Lee Andrews weiterhin in Dubai, wo er aufgrund eines Reiseverbots festsitzt. Der 41-Jährige teilte dennoch verliebte Nachrichten über Instagram mit seinen Followern.

Katie und Lee hatten im vergangenen Monat in Dubai geheiratet, nachdem sie sich erst eine Woche zuvor persönlich kennengelernt hatten. Der Reality-TV-Star hatte den Geschäftsmann zunächst über Instagram kontaktiert, bevor die beiden schließlich nur zehn Tage nach ihrem ersten Treffen vor den Traualtar traten. Nun ist Katie für berufliche Verpflichtungen nach Großbritannien zurückgekehrt, während Lee in den Vereinigten Arabischen Emiraten bleiben muss. Laut einem Bericht der Tageszeitung Daily Mail soll Katie kurz nach der Hochzeit von der Ex-Freundin ihres Mannes kontaktiert worden sein, die sie vor ihm warnte.

Harvey ist Katies ältester Sohn und lebt seit einigen Jahren in einer speziellen Einrichtung, die auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Die fünffache Mutter hat neben Harvey noch vier weitere Kinder: Princess und Junior, die sie mit ihrem Ex-Mann Peter Andre (53) hat, sowie Jett und Bunny aus ihrer Ehe mit Kieran Hayler (38). Katie wurde in der Vergangenheit bereits neun Mal verlobt und war zuvor zweimal verheiratet. Die Blitz-Hochzeit mit Lee sorgte bei vielen Fans für Überraschung und auch Katies Familie sieht die Beziehung mit sehr kritischen Augen.

Instagram / katieprice Harvey und Katie Price, Dezember 2025

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews und Katie Price im Januar 2026