Princess Andre erleichtert nach Friedensschluss ihrer Eltern

Princess Andre (18) kann endlich aufatmen: Nachdem ihre Eltern Katie Price (47) und Peter Andre (53) jahrelang in einem öffentlichen Streit gefangen waren, haben sich die beiden nun auf einen Waffenstillstand geeinigt. Die Realitydarstellerin, die gerade die zweite Staffel ihrer Show "The Princess Diaries" auf ITV2 dreht, sprach im Interview mit der britischen Zeitung Daily Mail über ihre Erleichterung. "Ich fühle mich erleichtert, dass sie beide zugestimmt haben, nach vorne zu blicken. Es ist schön, dass sie sich gut verstehen können – Junior und ich müssen dann nicht mehr zwischen den Fronten stehen und hoffentlich wird das Leben für alle einfacher", erklärte Princess. Ihre Eltern hätten sich entschieden, "die Tür zur Vergangenheit zu schließen" und "mit Positivität und Respekt voranzugehen". Für Princess, deren Eltern sich 2007 trennten, als sie gerade einmal zwei Jahre alt war und die ihre Kindheit selbst als "merkwürdig" beschreibt, bedeutet das neue Friedensabkommen eine große Veränderung.

Die 18-Jährige hofft sogar, dass Katie und Peter in einer möglichen dritten Staffel ihrer Show gemeinsam auftreten könnten. "Das Gute ist, dass meine Mutter und mein Vater sich nun geeinigt haben, normal miteinander umzugehen, also werden sie hoffentlich in Staffel drei beide dabei sein", sagte sie dem Blatt. Princess wünschte sich außerdem, dass sie und ihr Bruder Junior nicht mehr zu den Problemen ihrer Eltern befragt werden. "Mir ist jetzt nur noch wichtig, dass wir alle glücklich sein können und uns nicht mehr mit Geschichten herumschlagen müssen, die das falsche Narrativ haben. Es wäre schön, nicht mehr von Leuten auf unsere Eltern angesprochen zu werden oder auf Probleme, die sie hatten", betonte sie.

In den neuen Folgen von "The Princess Diaries" will Princess nun vor allem ihre eigene Entwicklung zeigen – und ihre Familie noch näher an die Zuschauer heranholen. Zum ersten Mal wird ihr ältester Bruder Harvey in der Show zu sehen sein. Princess erklärte, sie wolle ihre besondere Bruder-Schwester-Beziehung zeigen und zugleich auf Harveys zahlreiche gesundheitliche Einschränkungen aufmerksam machen. Zusätzlich holt sich die Reality-Bekanntheit Unterstützung von Katies langjähriger Freundin Kerry Katona (45) und deren Tochter Heidi, mit der sie nach eigenen Worten "ihr ganzes Leben" befreundet ist. "Unsere Freundschaft ist echt, und wir reden über Dinge, die viele Leute wahrscheinlich interessieren werden", sagte Princess über Heidi. Ihr Liebesleben hält die junge Frau dagegen lieber privat: Sie genießt es, nach einem Aufwachsen im Blitzlicht jetzt selbst entscheiden zu können, welche Teile ihres Lebens sie mit der Öffentlichkeit teilt – und welche nur ihr gehören.

Princess Andre, Katie Price und Peter Andre

Princess Andre und Junior Andre

Princess Andre im Juni 2025