Katie Price schickte Lees Ex wohl ein "entwürdigendes" Video

Katie Price (47) und ihr Ehemann Lee Andrews haben der Ex-Verlobten des Geschäftsmanns offenbar ein Video über WhatsApp geschickt, das diese als "einschüchternd" und "entwürdigend" beschreibt. Alana Percival behauptet gegenüber Daily Mail Online, dass das frisch verheiratete Paar mit dem Video versuche, sie zu bedrohen. "Er versucht, mir Angst zu machen und mich einzuschüchtern, damit ich nicht zu viel rede. Er will mich im Grunde zum Schweigen bringen", erklärt Alana. Besonders brisant: Das Video sei nicht nur an sie, sondern auch an ihren Vater verschickt worden. Die Ex-Verlobte hatte Katie zuvor gewarnt, von Lee die Finger zu lassen, nachdem bekannt wurde, dass dessen Verlobung mit Katie eine verblüffende Ähnlichkeit zu ihrer eigenen im vergangenen Jahr aufwies. Lee hatte der ehemaligen Glamour-Model-Ikone im luxuriösen Fünf-Sterne-Hotel Burj Al Arab in Dubai einen Antrag gemacht.

Alana bezeichnete Lee in der Vergangenheit öffentlich als "Betrüger", was Katie zu einer heftigen Reaktion auf Instagram veranlasste. In einem langen Statement wehrte sich das Realitystar-Urgestein vehement gegen die Vorwürfe und nahm ihren Ehemann in Schutz. "Ich weiß, Zurückweisung fühlt sich nicht gut an, und ich bin mit dem Mann verheiratet, den du willst und nie wieder haben wirst", schrieb Katie an Alana gerichtet. Sie warf der Ex-Verlobten vor, aus Verbitterung zu lügen. Auch in einem Interview mit der britischen Zeitung The Sun stellte Katie klar, dass sie nicht auf einen Betrüger hereingefallen sei und wisse, was sie mache.

Spurlos scheinen die Vorwürfe allerdings nicht an Katie vorbeigegangen zu sein. Laut Alana hatte sie sich telefonisch bei ihr gemeldet und dabei offenbar doch Zweifel an ihrer Beziehung geäußert. "Katie hat sich über eine Freundin bei mir gemeldet. Wir haben am Telefon gesprochen. Sie sagte, 'Ich weiß nicht, was ich glauben soll', und ich habe ihr angeboten, ihr alles zu zeigen; ich wäre auch bereit gewesen, mich persönlich mit ihr zu treffen", berichtet Alana. Katie ist für ihre turbulenten Beziehungen bekannt und war in der Vergangenheit mehrfach verheiratet. Die Hochzeit mit Lee erfolgte erst kürzlich und sorgte bereits im Vorfeld für Schlagzeilen. Alana behauptet, Katie sei "in seine Lügen verstrickt" und wolle nicht dumm dastehen, weshalb sie nun bei diesen Lügen mitmache. "Ich mache mir ehrlich gesagt Sorgen um sie", ergänzt sie. Katie und Lee äußerten sich bislang nicht zu den jüngsten Vorwürfen.

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr neuer Ehemann Lee

Instagram / wesleeeandrews Katie Price mit ihrem Ehemann Lee, Februar 2026

Instagram / wesleeandrews Katie Price und Lee Andrews