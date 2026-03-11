Alan Ritchson: Kriegsfilm bringt ihn an seine Grenzen

Alan Ritchson (43) hat für die Dreharbeiten zu seinem neuen Kriegsfilm alles gegeben – vielleicht sogar zu viel. Der Schauspieler, der aktuell im Sci-Fi-Actionfilm "War Machine" bei Netflix zu sehen ist, arbeitet erneut mit Regisseur Patrick Hughes zusammen. Dieses Mal verkörpert er den Navy SEAL Mike Thornton in einem bislang unbetitelten Vietnamkriegs-Biopic. Die körperlichen Anforderungen am Set waren so extrem, dass Alan bereits am ersten Drehtag medizinische Hilfe benötigte. "Es war das erste Mal, dass ich am Set nach Sauerstoff fragen musste", verriet er gegenüber The Hollywood Reporter. "Am ersten Drehtag dachte ich: Einen Sanitäter! Ich sterbe", erklärte der Schauspieler, während er die Situation nachstellte und nach Luft schnappte.

Der Film erzählt die wahre Geschichte von Mike Thornton, der während des Vietnamkriegs eine Mission anführte, um fünf Kameraden hinter feindlichen Linien zu retten. Dabei musste der Navy SEAL nicht nur vor 150 Soldaten fliehen, sondern auch stundenlang durch das Südchinesische Meer schwimmen. Für seinen erbarmungslosen Überlebenskampf wurde Mike Thornton später mit der Medal of Honor ausgezeichnet. "Wir haben den Einsatz erhöht", erklärte Alan im Interview und gab zu, dass sich sein Arbeitsethos noch mal gesteigert habe, seitdem er mit Patrick dreht. Der Film befindet sich derzeit in Produktion bei Amazon MGM Studios. Wann er veröffentlicht wird und ob er ins Kino kommt oder gestreamt wird, ist noch nicht bekannt.

Im Sci-Fi-Film "War Machine" verkörpert Alan einen Rekruten mit dem Codenamen 81. Während einer Übung mit seinen Kameraden gerät er dann in eine gefährliche Situation und muss gegen einen riesigen Kampfroboter kämpfen. Die Zusammenarbeit mit Patrick Hughes scheint für den Schauspieler besonders wichtig zu sein. Ähnlich wie Dwayne Johnson (53) arbeitet auch er regelmäßig mit denselben Regisseuren zusammen, um sein Profil als Action-Star zu schärfen. Neben seiner Filmkarriere ist Alan vor allem für seine Hauptrolle in der Amazon-Serie "Reacher" bekannt, für die er ebenfalls intensive körperliche Vorbereitung betrieb.

Netflix Schauspieler Alan Ritchson in "War Machine"

Getty Images Alan Ritchson, Schauspieler

Getty Images Alan Ritchson, Schauspieler