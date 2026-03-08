Harvey nennt Mama Katie Prices neuen Ehemann "Daddy Lee"

Rührender Familienmoment bei Realitystar Katie Price (47): Ihr Sohn Harvey Price (23), der fast vollständig blind ist, das Prader-Willi-Syndrom hat und Autist ist, hat seiner Mutter eine Zeichnung gewidmet, in der er sie und ihren neuen Ehemann Lee Andrews als Frösche darstellt. Auf dem Bild ist ein Frosch mit der Aufschrift "Queen Mummy Bullfrog" zu sehen, der andere trägt die Bezeichnung "Daddy Lee Bullfrog". Das Besondere daran: Harvey hat Lee, einen in Dubai lebenden Geschäftsmann, noch nie persönlich getroffen. Lee teilte das Bild stolz auf Instagram und schrieb dazu: "Harveys wunderschönes Bild für mich und seine Mami" und fügte hinzu: "Wenn du deine Frau liebst, liebst du ihre Kinder."

Die Zeichnung ist nicht die erste öffentliche Geste zwischen Lee und Katies Kindern. Wie die Zeitung The Sun berichtet, hat sich Lee bereits Harveys Namen auf die Seite seiner Hand tätowieren lassen, zusammen mit der Zeichnung eines Frosches, der als Harveys Lieblingstier bekannt ist. Auch Katies Namen trägt der Geschäftsmann inzwischen auf seinem Körper. Er ließ sich den Namen seiner Ehefrau auf seinen Ringfinger stechen, nur wenige Tage nachdem Katie ihrerseits ein Tattoo mit Lees Namen auf ihrem Ringfinger präsentiert hatte.

Katie hatte Lee im Januar überraschend geheiratet, kurz nach der Trennung von JJ Slater. In einem Interview mit The Sun erklärte die Mutter von fünf Kindern kürzlich, dass sie es nicht eilig habe, ihren neuen Ehemann ihren Kindern vorzustellen. "Sie brauchen Stabilität", sagte sie und fügte hinzu, dass sie damit warten werde, bis der richtige Zeitpunkt gekommen sei, "auch wenn es ein Jahr dauert". Nach einiger Zeit in Dubai kehrte Katie nun allein ins Vereinigte Königreich zurück, während Lee ankündigte, bald nachzukommen, um bei seiner Frau zu sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Harvey und Katie Price, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Zeichnung von Katie Prices Sohn Harvey

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026