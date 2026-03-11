Katie Price will ihre Tochter Princess auf OnlyFans sehen

Katie Price (47) sorgt mit einem ungewöhnlichen Karriere-Ratschlag für Aufsehen: Die Reality-Bekanntheit hat ihrer 18-jährigen Tochter Princess Andre (18) empfohlen, auf der Plattform OnlyFans aktiv zu werden. Katie selbst ist seit Jahren auf der Plattform für Erotik-Inhalte vertreten und verdient dort nach Medienberichten rund 57.214 Euro im Monat. Gegenüber The Sun schwärmte die Mutter von fünf Kindern davon, dass ihre "Mini Me"-Tochter dort "so gut" abschneiden würde. "Princess ist einfach eine Mini-Ausgabe von mir, bis auf die Tatsache, dass sie nicht die Glamour-Seite macht. Aber ich sage immer: 'Princess, du würdest auf OnlyFans so gut abschneiden. Du musst nichts zeigen. Du könntest einfach so gut sein in Unterwäsche und Bademode'", erklärte Katie.

Princess selbst zeigte sich von der Idee ihrer Mutter allerdings überhaupt nicht begeistert und erteilte dem Vorschlag eine klare Absage. "Mama, ich bin nicht du!", soll die 18-Jährige laut The Sun geantwortet haben. Die Tochter von Katie und Sänger Peter Andre (53) hatte in der Vergangenheit bereits deutlich gemacht, dass sie sich mit Glamour-Modelling unwohl fühlt. Bei ihrem Laufsteg-Debüt in Ibiza im vergangenen Jahr hatte sie zugegeben, sich "sehr unwohl" gefühlt zu haben, als sie ein Bikini-Oberteil tragen musste. Stattdessen verfolgt Princess ihre eigene Karriere: 2024 unterschrieb sie einen Vertrag mit der Marke PrettyLittleThing und präsentierte stolz ihre ersten Bilder für die Marke auf Instagram – ein deutlich gesetzter Shoot in Jeans und T-Shirt.

Während Princess ihren eigenen Weg in der Mode- und Reality-TV-Branche geht und die zweite Staffel ihrer Show "The Princess Diaries" demnächst ausgestrahlt wird, setzt Katie weiterhin auf verschiedene Plattformen für Erotik-Inhalte. Das ehemalige Glamour-Model Jordan arbeitet mittlerweile auch mit künstlicher Intelligenz und hat einen digitalen Zwilling von sich erstellen lassen. In einem Gespräch mit Olivia Attwood (34) erklärte sie kürzlich: "Ich dachte mir, okay, wenn diese KI herauskommt, muss ich meinen digitalen Zwilling erschaffen. Es ist einfach eine weitere Plattform, auf der man Geld verdienen kann." Für die Zusammenarbeit mit der OhChat-Plattform brachte sie ihr früheres Alter Ego Jordan zurück und kündigte an, dass ihre Fans diese Rückkehr "absolut lieben" würden.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price und Princess Andre im November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price und Princess Andre, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / princess_andre Princess Andre, Tochter von Katie Price und Peter Andre