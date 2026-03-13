Tennisstar Aryna Sabalenka wirft Brautstrauß vor Matchbeginn

Aryna Sabalenka (27) sorgt in Indian Wells für echte Hochzeitsstimmung auf dem Center Court: Zu ihrem Match beim BNP Paribas Open am 11. März erscheint die Tennisspielerin plötzlich mit Schleier im Haar und Brautstrauß in der Hand. Die Accessoires hatte sie von Fans auf die Anlage des Indian Wells Tennis Garden zugeworfen bekommen – und macht aus der spontanen Aktion direkt eine kleine Bride-to-be-Show. Mit dabei auf dem Platz ist auch ihr Verlobter Georgios Frangulis, der sich den Spaß nicht entgehen lässt und ebenfalls mit dem Schleier posiert, wie unter anderem das Magazin People berichtet. Die beiden strahlen auf dem Court um die Wette, während Aryna sich lachend auf ihr anstehendes Match vorbereitet.

Die aktuelle Weltranglistenerste trägt für ihr Aufwärmprogramm eigentlich ein schwarzes Nike-Einteiler-Outfit, peppt den Look an diesem Tag aber mit einem weißen Tüllschleier auf, der an einem Haarband befestigt ist und über ihrem streng nach hinten gebundenen Dutt liegt. Zwischendurch übt die Belarussin ausgelassen den Brautstraußwurf und schwingt die Blumen über den Kopf, während der brasilianische Unternehmer Georgios lachend an ihrer Seite steht und sogar ebenfalls kurz den Schleier anprobiert. Die romantische Tennis-Show folgt nur wenige Tage, nachdem Aryna in einem Interview nach ihrem Sieg gegen die Japanerin Himeno Sakatsume in Indian Wells über ihren Verlobungsring gesprochen hat. Dort verriet sie, dass sich der Ring trotz seiner Größe gut anfühlt und sie ihn auch auf dem Platz trägt.

Die Sportlerin und Georgios hatten ihre Verlobung am 3. März öffentlich gemacht, fast zwei Jahre nachdem sie erstmals gemeinsam gesichtet worden waren. Auf Instagram teilte Aryna ein Video des Antrags: Darin kniet der Unternehmer vor einem mit Kerzen und rosa Rosen dekorierten Pool nieder, während im Wasser weiße Blütenblätter schwimmen. Nach ihrem überraschten Blick fallen sich die beiden in die Arme, bevor in der Aufnahme noch einmal der große, oval geschliffene Diamantring in Nahaufnahme zu sehen ist. Den Clip kommentierte die Tennisspielerin mit den Worten "Du und ich für immer" und ergänzte dazu ein weißes Herz und ein Ring-Emoji – ein weiterer Einblick in das private Glück des Paares, das seine Liebe zwar zurückhaltend, aber immer wieder mit ausgewählten Momenten in den sozialen Netzwerken zeigt.

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Getty Images Tennisstar Aryna Sabalenka im März 2026 in Indian Wells

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Getty Images Aryna Sabalenka feiert den Sieg bei den Wuhan Open 2024 mit Georgios Frangulis

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Imago Aryna Sabalenka nach ihrem Erstrundensieg bei den Australian Open 2026