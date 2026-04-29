"Castle"-Star Nathan Fillion: Diese Rolle kennt kaum jemand

Lange bevor Nathan Fillion (55) in "The Rookie" als Polizist John Nolan durch Los Angeles patrouillierte, schlüpfte der Schauspieler bereits in eine ganz ähnliche Rolle – und kaum jemand hat es noch auf dem Schirm. In der dritten Staffel der Kultserie "Lost" war er als Polizist Kevin Callis zu sehen, der in einer Rückblende die mysteriöse Kate Austen heiratet. Gespielt wird Kate von Evangeline Lilly (46). Die Episode trägt den Namen "Ja, ich will" und ist die sechste Folge der Staffel. Ihre Erstausstrahlung liegt inzwischen ganze zwanzig Jahre zurück. Wie Screenrant kürzlich in Erinnerung rief, ist es also nicht das erste Mal, dass Nathan eine Polizeimarke trug.

In der Folge spielt Kevin einen aufrichtigen Cop, der nichts von dem Doppelleben seiner Frau ahnt. Kate ist eine Strafgefangene, die auf der Flucht ist – und die Ehe mit ihm Teil ihrer Tarnung. Trotzdem sind ihre Gefühle für ihn echt, wie die Episode zeigt. Das Glück der beiden steht jedoch von Anfang an unter einem schlechten Stern. "Lost" dreht sich um 48 Menschen, die nach einem Flugzeugabsturz auf einer geheimnisvollen Pazifikinsel gestrandet sind. In Rückblenden erfahren die Zuschauer dabei immer wieder, wer die Figuren vor dem Absturz waren. Alle sechs Staffeln der Serie sind aktuell bei Disney+ abrufbar.

Dass Nathans Gastauftritt in "Lost" damals kaum jemanden beeindruckt hat, liegt wohl auch daran, dass er zu diesem Zeitpunkt noch nicht der Star war, der er heute ist. Zwar hatte er bereits 2002 mit der Serie "Firefly" Aufmerksamkeit auf sich gezogen, sein wirklicher Durchbruch als TV-Gesicht folgte jedoch erst später mit der Krimiserie "Castle". Fans von "The Rookie" dürften den alten "Lost"-Auftritt heute mit anderen Augen sehen: Kevin Callis und John Nolan ähneln sich in ihrer Warmherzigkeit und ihrer Hingabe an den Beruf so sehr, dass manche in Kevin eine Art frühere Version des "Rookie"-Charakters erkennen.

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Imago Nathan Fillion beim "The Rookie"-Panel auf der Comic-Con International 2025 in San Diego

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Getty Images Nathan Fillion 2025

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Imago Nathan Fillion in einer Szene aus "The Rookie" (Staffel 1, Episode 4)