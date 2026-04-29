Jeremy Renner verrät: MCU-Legende sollte ganz anders sterben

Sechs Jahre nach dem Kinostart von Avengers: Endgame hat Jeremy Renner (55) ein gut gehütetes Geheimnis über eine der emotionalsten Szenen des Films gelüftet. Auf der Space Con 2025 verriet der Darsteller von Hawkeye laut kino.de, dass der Tod von Black Widow – gespielt von Scarlett Johansson (41) – ursprünglich komplett anders aussehen sollte, als er letztlich auf der Leinwand zu sehen war. Laut dem Schauspieler existiert eine erste Version der Szene, die es nie in den fertigen Film geschafft hat – Marvel Studios war schlicht nicht zufrieden damit.

Und das aus gutem Grund, wie Jeremy erklärte. Die ursprüngliche Fassung sei "viel galaktischer" gewesen. Gegenüber The Pop Verse beschrieb er die überarbeitete Version so: "Wir haben die Szene gedreht, aber diese Szene ist nicht im Film. Es war eine ganz andere Szene. Viel galaktischer, mit mehr Aliens und es ist viel mehr los gewesen. Und dann haben wir sie neu gedreht, um sie viel einfacher zu machen, so wie sie jetzt im Film ist." Die neue, ruhigere Fassung hält er für die deutlich bessere Wahl: "Sie ist viel emotionaler, viel eindringlicher, finde ich. Es ist herzzerreißend. Diese Szene zu spielen war herzzerreißend." Dabei betonte er auch den persönlichen Aspekt des Drehs: "Es war, als würde man sich von jemandem verabschieden. Es gab 22 Filme davor, die diese Szene möglich gemacht haben."

Für Scarlett Johansson markierte die Szene einen besonderen Moment – es war einer ihrer letzten Drehtage im Marvel Cinematic Universe überhaupt. Jeremy erinnerte sich: "Ich glaube, das war sowieso eine von Scarletts letzten Szenen. Es war eine ziemlich emotionale Zeit, viele Jahre waren vergangen, gemeinsame Geschichten, gemeinsam erlebtes Leben. Es war real genug, damit wir es wirklich spüren konnten." Die Schauspielerin war 2021 noch einmal in einem Prequel-Film als Black Widow zu sehen, bevor sie die Marvel-Welt endgültig hinter sich ließ.

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Getty Images Bei der Premiere in New York: Jeremy Renner besucht Paramount+ "Mayor of Kingstown" Staffel 4

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Getty Images Jeremy Renner und Scarlett Johansson bei den American Cinematheque Awards im Beverly Hilton, Johansson hält ihre Auszeichnung

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Getty Images Scarlett Johansson und Jeremy Renner im November 2021