Guildo Horn zum ESC: Lob für Sarah Engels, Zweifel am Song

Kurz vor dem Eurovision Song Contest, der am 16. Mai in Wien stattfindet, meldet sich mit Guildo Horn (63) eine ESC-Legende zu Wort – und hat eine klare Meinung zum deutschen Beitrag. Gegenüber Ippen.Media äußerte er sich sowohl über Sarah Engels (33) als Künstlerin als auch über deren Song "Fire". Die Sängerin selbst bezeichnete der Schlagersänger dabei in den höchsten Tönen. "Ich finde, Sarah Engels ist eine tolle Sängerin, Darstellerin und Tänzerin – und obendrein eine sehr angenehme, fleißige Persönlichkeit", erklärte er. Beim Song allerdings sieht die Bewertung ganz anders aus.

Den Song "Fire" findet Guildo zu wenig gewagt. "Ihren ESC-Titel finde ich leider so sehr auf Nummer sicher gestrickt, dass es mir fast für sie leid tut", sagte er. Er hätte sich einen Beitrag gewünscht, der ihr erlaubt, ihr ganzes Können zu zeigen: "Ich hätte ihr einen Song gewünscht, in dem sie so richtig zeigen kann, was sie alles draufhat – und das ist eine ganze Menge." Ganz abschreiben möchte er die Chancen der Sängerin aber dennoch nicht. "Vielleicht ist ja genau dieses Konzept 'Ich gehe auf Nummer sicher' am Ende erfolgreich", räumte er ein. Einen konkreten Tipp für Sarah hat er nicht parat – lediglich einen alten Werbeslogan zitierte er augenzwinkernd: "Reintreten und sich wohlfühlen."

Auch Sarah selbst meldete sich in ihrer Instagram-Story zur aktuellen Zeit: "Die ESC-Zeit ist einfach besonders, weil auf einmal ganz Europa zusammenkommt und alle irgendwie dasselbe fühlen", sagte sie. Die Wochen vor dem Finale beschrieb die Sängerin als "mega intensiv, emotional und voller Momente, die man so echt nur einmal erlebt." Guildo kennt das Gefühl, für Deutschland beim ESC auf der Bühne zu stehen, aus eigener Erfahrung. 1998 trat er in Birmingham mit "Guildo hat euch lieb" an und belegte den siebten Platz – ein Song, der übrigens von Stefan Raab (59) unter dem Pseudonym Alf Igel geschrieben worden war.

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Collage: ActionPress, Imago Collage: Guildo Horn, Sarah Engels

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Imago Sarah Engels bei der Premiere von Moulin Rouge! Das Musical: Sarah Engels im Musical Dome Köln am 13.11.2025

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Getty Images Guildo Horn, "The Masked Singer"-Teilnehmer 2021