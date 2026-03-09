"Das schönste Mädchen der Welt"-Thylane Blondeau ist verlobt

Thylane Blondeau (24) hat ihre Verlobung bekannt gegeben. Das Model, das im Alter von sechs Jahren zum "schönsten Mädchen der Welt" gekürt wurde, macht nun ihr privates Glück öffentlich. Vor wenigen Stunden veröffentlichte die 24-Jährige auf ihrem Instagram-Profil Pärchenfotos mit ihrem Freund Benjamin Attal. "Ich habe Ja zu meinem besten Freund gesagt. Auf die Ewigkeit", schrieb die Französin zu den Bildern, die kurz nach dem Antrag entstanden sein müssen. Mit diesen Worten machte Thylane die frohe Botschaft offiziell und teilte den besonderen Moment mit ihren Fans.

Thylane und Benjamin sind bereits seit 2019 ein Paar. Die Beziehung hatte sie im Jahr 2020 öffentlich gemacht. Jetzt, sechs Jahre nach dem Kennenlernen, wagen die beiden den nächsten Schritt in ihrer gemeinsamen Zukunft. Auf den Fotos strahlt das Paar gemeinsam in die Kamera und zeigt sich überglücklich. Von ihren Fans werden die beiden mit Glückwünschen überhäuft. "Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch", "Ich freue mich sehr für euch beide, Glückwunsch" und "Meine geliebte Schwester, die schönste auf der Welt", lauten nur drei von vielen weiteren Kommentaren.

Thylane kann auf eine außergewöhnliche Karriere zurückblicken. Im Jahr 2007 wurde sie als "das schönste Mädchen der Welt" gewählt. Mit nur vier Jahren wurde sie von einem Agenten des Designers Jean Paul Gaultier (73) aus einer Menge ausgewählt und lief über ihren ersten Laufsteg. Im Alter von zehn Jahren wurde sie als jüngstes Model der Geschichte für die Vogue Paris gebucht. Heute modelt die 24-Jährige für namhafte Marken wie Dolce & Gabbana und Gucci. Zusätzlich ist sie Gründerin und Kreativdirektorin ihrer eigenen Schönheits- und Haarpflegemarke Enalyht. Immer wieder muss sich die Französin gegen Gerüchte über angebliche Schönheitsoperationen wehren. Im vergangenen Jahr stellte sie auf Instagram klar: "Ich weiß, dass in dieser Generation Menschen dazu neigen, sehr früh etwas machen zu lassen, aber ich habe nie etwas an mir verändert."

Instagram / thylaneblondeau Thylane Blondeau und ihr Verlobter im Griechenland-Urlaub

Instagram / thylaneblondeau Thylane Blondeau zeigt ihren Verlobungsring

Getty Images Thylane Blondeau auf dem roten Teppich der Premiere von "The Apprentice" bei den 77. Filmfestspielen von Cannes

