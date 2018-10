Diese Aktion sorgte für mächtig Aufregung in der Kunstwelt: Anfang Oktober wurde das Werk "Mädchen mit Ballon" des weltberühmten Streetart-Künstlers Banksy im Auktionshaus Sotheby's in London für 1,2 Millionen Euro versteigert – doch direkt in dem Moment, als das Stück Kunst unter den Hammer kam, begann ein eingebauter Schredder im Rahmen das Bild zu zerstören! Der Künstler offenbarte im Nachhinein via Social Media, dass er das Werk extra so präpariert habe für den Fall, dass es versteigert würde. Diese Inszenierung verschaffte dem geheimnisvollen Sprayer auf einen Schlag erneut viel Aufmerksamkeit – doch Banksy war schon vorher ein Superstar: Unter anderem Teenie-Schwarm Justin Bieber (24) steht mächtig auf den Graffiti-Künstler!

Bei dem Sänger geht die Kunst-Liebe sogar unter die Haut: Vor vier Jahren ließ sich der Liebste von Hailey Baldwin (21) das Motiv "Mädchen mit Ballon" auf seinen Unterarm stechen. Andere Promis verzichten auf Banksy-Huldigungen auf ihrem Körper und hängen seine Stücke lieber klassisch an die Wand: Laut Complex besitzen unter anderem die Musiker Drake (31) und Chris Martin (41) sowie Schauspieler Jake Gyllenhaal (37) Werke des britischen Künstlers. Einer, der in der Vergangenheit nicht in Banksy investierte und es heute bereut, ist Red Hot Chili Peppers-Frontsänger Anthony Kiedis (55): "Ich habe Banksy vor ein paar Jahren getroffen und ich habe den Fehler gemacht, kein Bild von ihm zu kaufen", erzählte er gegenüber The Sun.

Vielleicht enthüllt Anthony "als Rache" stattdessen die Identität von Banksy? Denn obwohl er in der ganzen Welt bekannt ist, weiß niemand, wer der Streetart-Künstler wirklich ist. Vor einem Jahr soll der britische Musiker Goldie in einem Interview enthüllt haben, dass sich hinter Banksy Robert Del Naja (52), der Sänger der Band Massive Attack, verbirgt. Ob das stimmt, ist jedoch nicht bestätigt. Versteht ihr, warum so viele Stars auf Banksy abfahren? Stimmt in unserer Umfrage am Ende des Artikels ab!

