Sie ist die Jüngste: Emma Stone (37) bricht Oscar-Rekorde

Emma Stone (37) hat laut RTL mit ihren jüngsten Oscar-Nominierungen einen bemerkenswerten Rekord aufgestellt. Die Schauspielerin ist für den Film "Bugonia" sowohl als beste Hauptdarstellerin als auch als Produzentin für den besten Film nominiert und kommt damit im Alter von 37 Jahren bereits auf insgesamt sieben Oscar-Nominierungen. Sie ist damit die jüngste Frau in der Geschichte der Academy Awards, die diese Marke erreicht hat. Bislang hielt Meryl Streep (76) diesen Rekord, die 1988 im Alter von 38 Jahren ihre siebte Nominierung erhielt. Insgesamt ist Emma nur die zweitjüngste Person überhaupt, die auf sieben Nominierungen kommt – lediglich Walt Disney war schneller und erreichte diese Zahl bereits 1936 im Alter von nur 34 Jahren.

Doch die Schauspielerin hat noch einen weiteren Meilenstein erreicht: Sie ist die erste Frau, die zum zweiten Mal für ein und denselben Film sowohl als Produzentin als auch als Darstellerin nominiert wurde. Diese Doppel-Nominierung gelang ihr erstmals 2023 mit "Poor Things", für den sie einen Oscar als beste Hauptdarstellerin gewann. Nun wiederholt sie dieses Kunststück mit "Bugonia", in dem sie erneut mit Regisseur Yorgos Lanthimos (52) zusammenarbeitet. Die erste Schauspielerin überhaupt, der eine solche Doppel-Nominierung gelang, war Frances McDormand (68) 2021 mit "Nomadland".

Emma und Yorgos haben bereits mehrere Projekte gemeinsam realisiert, darunter "The Favourite" und "Kinds of Kindness". Bei den Filmfestspielen von Venedig schwärmte die Schauspielerin von der Zusammenarbeit: "Ich liebe es, mit Yorgos zusammenzuarbeiten. Ich liebe das Material, zu dem es ihn hinzieht, die Welten, die er erkunden möchte, und die Figuren, bei denen er großzügig genug ist, mir die Möglichkeit zu geben, mich an ihnen zu versuchen", verriet sie gegenüber Deadline. Sollte Emma in der Kategorie beste Hauptdarstellerin gewinnen, wäre es ihr dritter Oscar in dieser Sparte – eine Leistung, die bisher nur Katharine Hepburn mit vier Siegen und Frances McDormand mit drei Auszeichnungen gelang.

Getty Images Emma Stone mit ihrem Oscar als Beste Hauptdarstellerin für "Poor Things" bei den 96. Academy Awards in Hollywood (2024)

Getty Images Meryl Streep feiert ihren Oscar als Beste Hauptdarstellerin für "The Iron Lady" bei den Academy Awards 2012 in Hollywood

Getty Images Schauspielerin Emma Stone und Filmregisseur Yorgos Lanthimos

