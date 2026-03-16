Aisleyne Horgan-Wallace stellt Fans ihren neuen Partner vor

Aisleyne Horgan-Wallace (47) hat nun auf Instagram verkündet, dass sie wieder in festen Händen ist. Die Big Brother-Bekanntheit teilte ein romantisches Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie ihrem neuen Freund tief in die Augen blickt. Bei ihrer neuen Liebe handelt es sich um einen Sportler, den Aisleyne bereits aus ihrer Jugend kennt. "Er ist Boxer und wir waren zusammen, als wir Kinder waren", schrieb die 47-Jährige zu dem verliebten Schnappschuss. Die beiden haben sich nach vielen Jahren wiedergefunden – und scheinen nun ihr Happy End nachzuholen.

Ihren neuen Partner beschreibt sie als echten Social-Media-Muffel: "Er hasst das Telefon und soziale Medien genauso wie ich sie liebe", erklärt die TV-Bekanntheit. Fans dürfen also gespannt sein, ob Aisleyne schon bald noch mehr Einblicke in ihre Beziehung teilen wird oder ob die beiden ihr wiedergefundenes Glück lieber abseits der Öffentlichkeit genießen. Zuvor hatte sie ein turbulentes Liebesleben, wie die Daily Mail berichtet: Sie war etwa drei Jahre lang mit Boxlegende Mike Tyson (59) zusammen und datete auch ihren "Big Brother"-Kollegen Jason Burrill. Zuletzt hatte sie im Mai vergangenen Jahres von einer Fernbeziehung mit einem 16 Jahre jüngeren US-Basketballspieler erzählt, den sie allerdings nie persönlich getroffen hatte.

Abseits ihrer neuen Liebe sprach Aisleyne kürzlich offen über persönliche Themen. Dabei sorgte vor allem ihr Umgang mit Abnehmpräparaten für große Sorge: Aisleyne berichtete, nach einer gefälschten Spritze vom Schwarzmarkt schwer erkrankt zu sein. Bei "Good Morning Britain" gab sie zu, dass sie kurz nach der Anwendung unter schwerem Erbrechen, Durchfall und verschwommener Sicht litt. "Es war wirklich, wirklich beängstigend", erzählte die TV-Bekanntheit. Mittlerweile scheint es Aisleyne jedoch endlich besser zu gehen. Nun bleibt abzuwarten, wohin sie ihr neues Glück mit der wiedergefundenen Jugendliebe führen wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Aisleyne Horgan-Wallace in Crawley, 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Aisleyne Horgan-Wallace im Dezember 2020

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/C2DCTf3odcb/?hl=de Aisleyne Horgan-Wallace im Januar 2024