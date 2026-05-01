"Bewerbe mich": Bill Kaulitz begeistert von Bachelor Paul

Die Ankündigung, dass Paul Janke (44) erneut als Bachelor vor die Kameras tritt, hat in den sozialen Netzwerken eine Welle an Reaktionen ausgelöst. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt die spontane Rückmeldung von Musiker Bill Kaulitz (36), der seine Begeisterung öffentlich machte. Unter dem offiziellen Instagram-Post zur neuen Staffel kommentierte er kurz und deutlich: "Bewerbe mich hiermit." Der Kommentar des Tokio Hotel-Stars wurde schnell zu einem der meistbeachteten Beiträge unter der Meldung und sorgte für zahlreiche Reaktionen von Fans, die seine Teilnahme humorvoll unterstützten.

Zum ersten Mal wissen die Bewerberinnen bereits im Vorfeld, wer der Bachelor ist. Dadurch richtet sich die Teilnahme gezielt an Frauen, die Paul persönlich kennenlernen möchten. Der 44-Jährige zeigt sich deshalb besonders zuversichtlich und erklärt im Video zur Ankündigung: "Sie wissen, worauf sie sich einlassen, deshalb ist die Chance vielleicht sogar höher." Neben Bill meldeten sich auch weitere bekannte Namen zu Wort. Simone Ballack (50) fragte, ob sie sich auch noch bewerben könne, und bekommt direkt grünes Licht in den Kommentaren. Parallel dazu erinnern Fans an frühere Staffeln und fordern unter anderem die Rückkehr von Realitystar Georgina Fleur (36), die durch Pauls Staffel vor 14 Jahren große Bekanntheit erlangte. Ob sie sich erneut bewirbt, bleibt offen. Damals gab Paul Anja Polzer (41) die letzte Rose, doch eine Beziehung entwickelte sich nicht. Dennoch verfolgt sie seine TV-Rückkehr aufmerksam und schrieb unter den Post: "Na da bin ich ja gespannt. Däumchen sind gedrückt."

Für Paul ist die Rückkehr zu Der Bachelor ein ganz spezieller Moment, schließlich machte ihn seine erste Staffel vor 14 Jahren zum Aushängeschild des Formats. Und das, obwohl er gar nicht der erste Bachelor war. 2003 suchte Marcel Maderitsch in der Show eine neue Liebe. In der Vergangenheit hatte Paul immer wieder betont, wie sehr ihm die besondere Reise damals im Gedächtnis geblieben ist und wie viele Türen ihm die Show geöffnet hat – vom Realitystar über Moderationsjobs bis hin zu diversen TV-Auftritten. Bill wiederum ist seit Jahren selbst ein gefragtes TV-Gesicht: Gemeinsam mit seinem Bruder Tom plaudert der Sänger im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" regelmäßig über Dating, Liebe und Realityshows – und macht jetzt mit seinem augenzwinkernden Kommentar deutlich, dass auch ein Rockstar offenbar nicht widerstehen kann, wenn Paul wieder Rosen verteilt.

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Imago Bill Kaulitz, Sänger

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RTL / Frank Beer Paul Janke bei "Bachelor in Paradise"

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz, Juni 2024