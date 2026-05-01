Bachelorette Ariel vergeben? Sender reagiert auf Vorwürfe

Ist Ariel (23) womöglich gar nicht Single? Die 23-jährige Schweizerin, die schon bald als neue Bachelorette beim Schweizer TV-Sender 3+ auf Partnersuche geht, sieht sich derzeit mit hartnäckigen Spekulationen konfrontiert. Im Netz wird gemunkelt, die Realitybekanntheit habe bereits vor Beginn der Dreharbeiten einen neuen Partner an ihrer Seite. Doch nun schaltet sich der verantwortliche Sender ein und weist die Vorwürfe unmissverständlich zurück. "Zu Ariel kursieren derzeit verschiedene Gerüchte über ihr Privatleben", erklärte 3+. "Wir haben diese aufgenommen und sind ihnen nachgegangen, ohne Hinweise, die sie stützen. Ariel ist Single und freut sich auf ihr Abenteuer als Schweizer Bachelorette."

Ausgelöst wurden die Spekulationen zuletzt durch Aussagen von Influencerin Suki Tegan, die öffentlich behauptet hatte, Ariel und Realitystar Tim Kühnel (29) seien ein Paar. Daraufhin überschlugen sich die Diskussionen im Netz, bis sowohl Ariel als auch Tim die Gerüchte entschieden zurückwiesen. Ariel meldete sich dazu auf Instagram und reagierte deutlich: "Redet ruhig weiter über mich. Ich weiß, ich bin euer Lieblingsgesprächsthema den ganzen Tag. Jeden Tag. Ihr analysiert mein Leben, meine Moves, meine Schritte, aber ich hab keine Ahnung, wer ihr überhaupt seid."

Bereits im Februar war bekannt geworden, dass Ariel die neue "Bachelorette" der Schweiz wird. Gegenüber der Zeitung Blick verriet sie damals auch, welche Eigenschaften ihr Traummann mitbringen sollte: "Er muss loyal und reif sein." Außerdem stellte sie klar: "Und damit klarkommen, dass ich bereits eine Tochter habe. Wenn er Kinder nicht liebt, kommt er nicht infrage." Nachdem die Gerüchte nun offiziell aus der Welt geräumt wurden, dürfen sich die Fans schon bald darauf freuen, Ariel in ihrer neuen Rolle als Bachelorette zu erleben. Der Sender 3+ betonte abschließend: "Wir freuen uns darauf, sie auf diesem Weg zu begleiten."

Anzeige Anzeige

Instagram / _ariel__61 Ariel, die neue Schweizer Bachelorette

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Tim Kühnel bei der Premiere von "The Power" in Berlin

Anzeige Anzeige

Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Bekanntheit