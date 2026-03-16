Jennifer Saro stolz: Sohn Keksi macht seine ersten Schritte

Jennifer Saro (30) feiert einen emotionalen Meilenstein: Ihr Sohn Keksi hat seine ersten Schritte in einem Lauftrainer gemacht. Die ehemalige Bachelorette teilte am Sonntag ein Video des besonderen Moments mit ihren rund 300.000 Followern auf Instagram. In dem Clip ist zu sehen, wie der bald Vierjährige in dem Trainingsgerät steht und einen Fuß vor den anderen setzt. "Platze fast vor Stolz, dass er überhaupt Schritte damit alleine machen kann!!", schrieb die 30-Jährige zu dem Post. Für den kleinen Jungen, der mit dem Prader-Willi-Syndrom lebt, bedeuten diese kleinen Schritte einen großen Fortschritt. Der Lauftrainer hilft ihm dabei, seine Muskeln zu trainieren und das Gehen zu lernen.

Neben ihrer Freude über die Entwicklung ihres Sohnes verfolgt Jennifer mit dem Post noch ein weiteres Ziel. Sie möchte mehr Aufmerksamkeit für Kinder mit Behinderung schaffen. Die Influencerin berichtet, dass Menschen oft sehr lange oder irritiert schauen würden, wenn sie mit Keksi und seinem Lauftrainer unterwegs sei. Dies geschehe meist nicht aus böser Absicht, sondern weil viele Menschen so etwas selten sehen würden. "Kinder mit Behinderung gehören genauso selbstverständlich zu unserer Welt. Sie spielen, lachen, lernen und entdecken die Welt, nur manchmal mit ein bisschen mehr Unterstützung", erklärte sie. Ihre Botschaft kam an: Der Beitrag wurde innerhalb von 24 Stunden über 55.000 Mal geliked und erhielt zahlreiche bewegte Kommentare.

Privat nennt Jennifer ihren Sohn liebevoll "Keksi". Im Januar 2024 machte sie öffentlich, dass er mit dem seltenen Prader-Willi-Syndrom lebt und deshalb Unterstützung wie Physio- und Ergotherapie erhält. Der Vater, Nicolas, ist als Inscope21 (31) bekannt. Beide waren nie ein Paar, setzen aber auf ein gutes Miteinander als Eltern. In den vergangenen Wochen arbeiteten sie an regelmäßigem Kontakt, damit Nicolas Zeit mit seinem Kind verbringen kann. Gegenüber Bild sagte der YouTuber: "Ich kann mein Kind regelmäßig sehen, wofür ich unfassbar dankbar bin."

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Instagram / jennifersaro Jennifer Saro und ihr Sohn, genannt Keksi

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Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit Sohnemann Keksi

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YouTube / InscopeLifestyle Jennifer Saro und Inscope21