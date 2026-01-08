Für Keksi: Jennifer Saro und Inscope nähern sich wieder an

Annäherung nach langer Funkstille: Jennifer Saro (30) und Nicolas Lazaridis, bekannt als YouTuber Inscope21 (31), arbeiten an einer besseren Beziehung – für ihren gemeinsamen Sohn, der inzwischen drei Jahre alt ist. Jennifer, die durch ihren Auftritt bei der Datingshow Die Bachelorette Bekanntheit erlangte, und Inscope wurden überraschend Eltern. Damals waren sie kein Paar und auch Gefühle waren nicht im Spiel. Nach der Geburt hatte sich der Influencer kaum um seinen Sohn gekümmert, stattdessen herrschte jahrelang Funkstille. Nun überraschte er gegenüber Bild mit der Aussage: "Ich kann mein Kind regelmäßig sehen, wofür ich unfassbar dankbar bin."

Gegenüber dem Blatt bestätigte Jennifer die Annäherung und beschrieb, wie der Kontakt aktuell aussieht. Inscope lebt in Baden-Württemberg, die Influencerin wohnt mit ihrem Sohn und ihrem Partner, BVB-Torhüter Alexander Meyer (34), in Nordrhein-Westfalen. Die Entfernung erschwert den Alltag, trotzdem funktioniert die Abmachung: Vater und Sohn sehen sich "in der Regel einmal im Monat an einem Wochenende." Bei wichtigen Entscheidungen stimmen sich die Eltern ab. "Für uns ist das ein schöner Schritt in Richtung einer entspannten, respektvollen Patchwork-Konstellation, auch wenn noch nichts feststeht", erklärte Jennifer. Auch zwischen allen Erwachsenen sei der Umgang überraschend harmonisch. "Wir verstehen uns insgesamt sehr gut. Auch Alex, Nico und ich", behauptete sie. Man sei schon gemeinsam essen gewesen, habe sich im Urlaub getroffen und plane sogar, dieses Jahr eventuell eine gemeinsame Woche zu verreisen. Von altem Knatsch keine Spur mehr: "Wenn ich vergebe, dann ehrlich – und nicht, um später wieder alte Dinge hervorzuholen."

Der Neuanfang hat eine lange Vorgeschichte. Jennifer wurde trotz Verhütung schwanger, während dieser Zeit lebte sie vorübergehend bei Social-Media-Bekanntheit SelfieSandra (26). Nach der Geburt brach der Kontakt zum Kindsvater ab. Inscope räumte ein, er sei vor Problemen weggelaufen und habe sich weder um Gefühle noch Vaterpflichten richtig gekümmert. Heute will er es anders machen. Jennifer wiederum betonte, wie wichtig ihr eine stabile Basis für Keksi ist. "Ich bin stolz darauf, dass wir aufeinander zugegangen sind und heute eine richtig gute Basis haben", erzählte die Ex-Bachelorette.

YouTube / InscopeLifestyle Jennifer Saro und Inscope21

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit ihrem Sohn Keksi und ihrem Freund Alexander Meyer, Juni 2025

Instagram / jennifersaro Inscope21 mit seinem Sohn Keksi, Juli 2025