Neben Haftstrafe: Marius Borg Høiby muss 55.000 Euro zahlen

Marius Borg Høiby (29) muss nach dem Urteil des Amtsgerichts Oslo nicht nur eine vierjährige Haftstrafe antreten, sondern auch tief in die Tasche greifen: Wie Nettavisen berichtet, wurde der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) am Montag in Oslo in einem Punkt wegen Misshandlung in einer nahen Beziehung schuldig gesprochen. Betroffen ist seine Ex-Freundin Nora Haukland, die als Geschädigte in dem Verfahren geführt wurde. Das Gericht verurteilte Marius dazu, an Nora 200.000 norwegische Kronen Schadensersatz und zusätzlich 100.000 Kronen Schmerzensgeld zu zahlen. Insgesamt summieren sich die auferlegten Zahlungen demnach auf 640.000 Kronen, was umgerechnet rund 55.000 Euro entspricht.

In diesem Anklagepunkt ging es laut dem Bericht um systematische Gewalt und bedrohliches Verhalten zwischen Sommer 2022 und Herbst 2023. Die Vorwürfe sollen sich sowohl in Norwegen als auch im Ausland ereignet haben. Vor Gericht hatte Nora ihre Zeit mit Marius demnach als von Angst, Streit und ständigen verbalen Attacken geprägt beschrieben. Marius bestritt laut Nettavisen die strafrechtliche Schuld bei den schwerwiegendsten Vorwürfen. Dennoch sprach ihn das Gericht in genau diesem Punkt schuldig und sprach Nora die Zahlungen zu. Für drei von insgesamt sechs betroffenen Frauen wurde ihm außerdem Schmerzensgeld auferlegt.

Mit dem jetzt verkündeten Zivilteil des Urteils wird deutlicher, welche finanziellen Folgen das Verfahren für Marius zusätzlich zur Haftstrafe hat. Der 29-Jährige stand in Oslo in einem der meistbeachteten Prozesse Norwegens vor Gericht. Bei der Urteilsverkündung war er nicht im Saal, sondern aus gesundheitlichen Gründen per Videolink zugeschaltet. Für Nora dürfte die Entscheidung eine besondere Bedeutung haben. Die Influencerin hatte ihre Vorwürfe gegen ihren Ex-Partner früh öffentlich gemacht und war dadurch selbst stark in den Fokus geraten. Während des Prozesses wurde ihre Beziehung zu Marius bis ins Detail aufgearbeitet. Immer wieder wurde über Nachrichten, gemeinsame Auftritte und die Dynamik ihrer Partnerschaft gesprochen.

Anzeige Anzeige

Imago Marius Borg Høiby beim 25-jährigen Thronjubiläum von König Harald in Trondheim, 23. Juni 2016

Anzeige Anzeige

Imago Nora Haukland verlässt das Bezirksgericht in Oslo im laufenden Verfahren gegen Marius Borg Hoiby

Anzeige Anzeige

Getty Images Gerichtszeichnung von Marius Borg Høiby am ersten Prozesstag vor dem Bezirksgericht Oslo

Anzeige