Jennifer Saro reflektiert Mamasein von Kind mit Behinderung

Realitystar Jennifer Saro (30) hat sich auf Instagram mit einem sehr persönlichen Beitrag an ihre Follower gewandt. Die Influencerin und Mutter teilt darin offen, wie ihr Alltag mit ihrem Sohn Keksi, der das Angelman-Syndrom hat, wirklich aussieht – und spricht dabei Dinge an, über die sie sich früher gewünscht hätte, dass sie jemand ausspricht. Mit mehreren Fotos von sich und dem Kleinen macht sie auf die täglichen Herausforderungen aufmerksam, aber auch auf die besonderen Momente, die ihr Leben bereichern.

Konkret beschreibt Jennifer fünf Punkte, die ihren Alltag prägen. Da wäre zunächst das Angestarrtwerden: "Keks ist anders, er bewegt, isst und kommuniziert anders als andere Kinder. Manchmal wünsche ich mir, dass die Leute einfach nett fragen, statt nur zu gucken", schreibt sie in dem Post. Außerdem kämpft sie mit dem Satz "Er sieht doch normal aus" – denn nicht jede Behinderung sei auf den ersten Blick erkennbar. Hinzu kommt ein enormer Organisationsaufwand: "Ich plane jede Kleinigkeit doppelt. Restaurantbesuch, Urlaub, ein einfacher Supermarktbesuch. Bei uns geht so gut wie nichts 'spontan'", so die Influencerin. Gleichzeitig betont sie, wie riesig kleine Entwicklungsschritte für sie sind. Zuletzt spricht Jennifer auch über das Gefühl der Einsamkeit: "Manchmal fühle ich mich mit allem überfordert und allein. Aber nicht, weil ich allein bin, sondern weil niemand (wirklich niemand) genau versteht, wie es sich anfühlt." Ihr Fazit ist dabei ein klarer Aufruf: "Damit Keks und alle wie er einfach dazugehören."

Jennifer betont in ihrem Post, dass sie bewusst über das Leben mit ihrem Sohn spricht, um mehr Bewusstsein zu schaffen. "Ich hatte früher selbst kaum Berührungspunkte mit Behinderung. Und dann kam die Diagnose für mein Kind. Seitdem weiß ich: Je öfter man damit in Kontakt kommt, desto normaler wird es", erklärt die 30-Jährige. Das Angelman-Syndrom ist eine seltene neurologische Erkrankung, die sich unter anderem auf Sprache und Motorik auswirkt – Betroffene entwickeln diese Fähigkeiten oft deutlich langsamer oder gar nicht.

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Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit Sohnemann Keksi

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Instagram / jennifersaro Jennifer Saro und ihr Sohn, genannt Keksi

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Instagram / jennifersaro Jennifer Saro und Keksi im Urlaub, Juli 2024