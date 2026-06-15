Fans besorgt: Romina Palm wirkt "traurig" und "unglücklich"

Romina Palm (27) sorgt mit einem neuen Familienvideo im Netz für Gesprächsstoff. In einem Clip, den ihr Verlobter Christian Wolf (30) jetzt auf seinem Zweitaccount auf Instagram teilte, filmt der Unternehmer seine Partnerin in der Küche auf Zypern. Neben Romina, die an einem Proteinshake nippt, krabbelt Töchterchen Hazel fröhlich auf der Kochinsel herum. Während das Influencer-Paar offenbar einen ganz normalen Moment aus seinem Alltag zeigt, bleiben viele Follower an einem Detail hängen: dem ernsten Gesichtsausdruck des Models, der in den Kommentaren sofort zum Thema wird.

Unter dem Video sammeln sich zahlreiche Reaktionen, in denen Nutzer ihre Sorge um Romina ausdrücken. Mehrere User schreiben, sie wirke auf sie "traurig" und "sehr unglücklich", wenn Christian sie in Alltagssituationen filme. "Ich finde, Romina sieht so oft down aus. Das ist nur, was ich sehe. Alles kann anders sein, aber ich sehe so viel Traurigkeit", heißt es unter anderem in einem Kommentar, der unter Fans viel Zustimmung bekommt. Andere Follower beschreiben die Influencerin als "müde" und "antriebslos" und fragen sich, ob es ihr wirklich gut gehe und ob sie nicht langsam genug von Christian hätte. Ein User nimmt die Situation mit Humor und merkt an: "Ich wäre auch traurig und antriebslos, wenn ich immer nur Shakes trinken müsste."

Romina und Christian lassen ihre Community seit Jahren an ihrem Leben teilhaben und dokumentieren dabei auch viele Szenen aus ihrem Familienalltag mit Hazel. Erst vor Kurzem erzählte Romina in ihren Storys, wie sehr sie es beschäftigt, erstmals für mehrere Tage ohne ihre Tochter zu verreisen, und wie intensiv sie solche Entscheidungen abwägt. Die junge Mutter zeigt online immer wieder sowohl fröhliche Momente mit ihrem Kind als auch ruhigere, nachdenkliche Ausschnitte aus ihrem Tag. Auf den aktuellen Clip mit Hazel und dem Proteinshake haben die beiden bisher nicht öffentlich reagiert.

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Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf, April 2026

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf mit ihrer Tochter Hazel, Juni 2026