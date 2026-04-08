Jennifer Saro wünscht sich mehr Verständnis für Sohn Keksi

Jennifer Saros (30) Sohn, Keksi genannt, leidet am Angelman-Syndrom. Dabei handelt es sich um eine genetische Erkrankung, die unter anderem die Entwicklung verzögern kann. In einem TikTok erzählt die Influencerin nun, dass sie und ihr Kind deshalb immer wieder in unangenehme Situationen in der Öffentlichkeit geraten. In einem Restaurant erlebte sie erst kürzlich einen solchen Moment. "Die Leute haben uns angestarrt, weil Keksi halt Geräusche macht und auch nicht mit Besteck isst, obwohl er ja schon größer ist. Ich verstehe ja auch, dass man da mal hinschaut, aber ich habe mich echt unwohl gefühlt", meint die junge Mutter. Besonders erschrocken habe sie dann, als eine Mitarbeiterin einen unangemessenen Kommentar machte: "Als ob das nicht genug wäre, ist dann eine Frau hinter Keks' Stuhl stehengeblieben und hat gesagt: 'Um Gottes willen, wie sieht es denn hier aus?' [...] Sie ist dann so schnell weitergegangen, dass ich gar nicht reagieren konnte."

Solche Momente machen Jennifer wütend. Sie habe die Frau später noch einmal angesprochen und ihr die Situation erklärt. Daraufhin bekam sie zwar eine Entschuldigung, aber ihr sei dennoch zum Weinen zumute gewesen. "Sowas kann man sich halt einfach sparen. [...] Kleiner Reminder: Wenn man Menschen sieht, die nicht in die Norm passen, oder man sieht, da läuft etwas nicht so ab, wie es bei uns am Tisch läuft... dann kann man auch mal dahin schauen, aber bitte nicht die Leute anstarren und tuscheln. Man bewirkt damit nur, dass betroffene Menschen sich unwohl fühlen", appelliert die 30-Jährige. Zudem betont sie, Keksis Chaos immer selber aufzuräumen und das nicht den Kellnern oder anderen zu überlassen.

Ihr Appell bekommt in den Kommentaren viel Zuspruch. Viele loben die Stärke der ehemaligen Bachelorette. "Ich finde es sehr stark von dir, dass du noch mal zu ihr hin bist", bestärkt ein Follower. Ein anderer versteht zudem nicht, woher das Bedürfnis kommt, andere Mütter zu bewerten: "Wieso muss man immer Mütter oder Kinder kommentieren? Ich verstehe es nicht, ich werde es nie verstehen! Fühl dich gedrückt." Der Moment hat Jennifer sichtlich aufgewühlt. Dabei ist ihr Leben aktuell wohl durcheinander genug. Erst vor wenigen Wochen erfuhr sie, dass die erste Diagnose ihres Sohnes falsch war. Mehrere Jahre dachte sie, der Kleine habe das Prader-Willi-Syndrom. Ende März erzählte Jennifer ihrer Community, dass die Ärzte ihr nun aber mitteilten, es handle sich um eine Fehldiagnose. Ob die bisherige Medikation Konsequenzen für Keksi hat, ist noch nicht klar.

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Instagram / jennifersaro Jennifer Saro und ihr Sohn, genannt Keksi

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Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit Sohnemann Keksi

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Instagram / jennifersaro Jennifer Saro im Mai 2024