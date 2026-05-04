Jennifer Saro total stolz: Sohn Keksi krabbelt Treppe hoch

Für Jennifer Saro (30) und ihren Sohn Keksi gibt es einen besonderen Grund zum Strahlen. Die ehemalige Bachelorette und Influencerin teilte jetzt auf Instagram einen bewegenden Moment mit ihren Followern: Ihr kleiner Sohn, der mit dem seltenen Angelman-Syndrom auf die Welt kam, hat die Treppe ganz alleine hochgekrabbelt. Stufe für Stufe kämpfte sich der Kleine nach oben – ein Moment, der die 30-Jährige sichtlich überwältigt hat. In dem Video ist zu sehen, wie der Knirps, den Jennifer liebevoll "Keksi" oder "Keksmaus" nennt, diese neue Herausforderung meistert.

Dabei macht Jennifer in ihrem Post deutlich, wie unglaublich bedeutsam dieser Moment für sie ist. "Ich kann das gar nicht glauben, gerade? Ich weiß auch nicht, ob man verstehen kann, wie krass das gerade für mich ist, zu sehen. Wir haben ihm das nicht mal gelernt, ich glaube ja sowieso ganz fest daran, dass Keksmaus bald laufen lernt", schrieb sie bei Instagram. Denn Ärzte hatten Jennifer stets erklärt, dass es unwahrscheinlich sei, dass ihr Sohn jemals laufen werde.

Die Influencerin hatte sich erst kürzlich in einem persönlichen Instagram-Beitrag offen über ihren Alltag als Mutter eines Kindes mit Behinderung geäußert und dabei die täglichen Herausforderungen, aber auch die besonderen Momente in ihrem Leben mit Keksi beschrieben. Keksi wurde 2022 geboren. Lange Zeit wurde bei ihm fälschlicherweise das Prader-Willi-Syndrom diagnostiziert, bevor nach drei Jahren die korrekte Diagnose Angelman-Syndrom gestellt wurde. Sein Vater ist der YouTuber Nicolas Lazarides, der unter dem Namen Inscope21 (31) bekannt ist.

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Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit Sohnemann Keksi

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Instagram / jennifersaro Jennifer Saro und ihr Sohn, genannt Keksi

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YouTube / InscopeLifestyle Jennifer Saro und Inscope21